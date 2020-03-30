В период пандемии Екатеринбургская гордума тратит миллионы на пиар

Екатеринбургская гордума решила потратить более шести миллионов рублей на пиар в СМИ. Деньги уйдут на телеинтервью и материалы о депутатах в газете.

Как сообщается в техзадании к первому тендеру, в 2020 году в телеэфире планируется выпустить 39 программ длительностью от 10 минут о представителях ЕГД. Передачи должны выходить с 18 до 22 часов с обязательным повтором с 8 утра до 12 часов. Перечень вопросов, которые задаст ведущий, у депутата должен быть заранее. Телеканал, на котором будут рассказывать про депутатов городской думы Екатеринбурга, должен охватывать 80% населения Свердловской области. Заплатят более 4 млн.

Второй аукцион касается материалов в печатном СМИ. Выйти должно не менее 78 статей на 13 газетных полосах с фотографиями, публикации должны быть в разных выпусках и у газеты должна быть возможность публиковать их не менее 4 раз в неделю. Тираж СМИ по подписке и в розницу по Екатеринбургу не менее 3 500 экземпляров, формат газеты А2.

Обе закупки были опубликованы 27 марта, когда уже было известно о нерабочей неделе по указу Путина. Гордума еще 23 марта отменила все заседания до середины апреля. Заявки на участие в аукционах принимаются до 7 апреля. Заплатит за размещение информации о народных избранниках бюджет Екатеринбурга.

При этом в ЕГД не все депутаты согласны с необходимостью тратиться на СМИ в период пандемии – часть народных избранников указывает, что решение о размещении аукциона принимал лично спикер Игорь Володин и ни с кем его не согласовывал. «Депутаты проголосовали за расходы на СМИ, когда принимали бюджет. Сумму утвердили. А дальше по регламенту решение о размещении принимает председатель гордумы, мы законодательство не нарушаем», – прокомментировал Володин «Новому Дню».

Он также отметил, что гордума работает в по-прежнему. «У нас все в текущем режиме. Где-то, может, на производствах что-то не так… А у нас все в рабочем порядке, все приходят на рабочие места. Но заседания отменили, приняли совместное решение, обсудив, есть что-то срочное или можно перенести», – добавил спикер ЕГД. Отметим, в гордуме в период экономического кризиса, который ударит по малому бизнесу, завис вопрос о том, по какой ставке платить налог на имущество ИП.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 30.03.20

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