Вслед за правительством на дистанционную работу переходит мэрия Екатеринбурга

Администрация Екатеринбурга из-за угрозы распространения коронавируса закрывается от посетителей. Как сообщили в пресс-службе мэрии, ограничен личный прием граждан, все вопросы просят направлять через приемную сайта екатеринбург.рф или по электронной почте. Собрания и совещания чиновники будут проводить в режиме видеоконференции или селектора. Часть сотрудников переводят на удаленную работу с 24 марта на неопределенный срок. Добавим, Екатеринбургская гордума отменила все заседания до конца марта.

Сегодня также стало известно, что часть чиновников правительства Свердловской области переходит на дистанционную работу. Запрещены командировки за пределами региона и рекомендуется отказаться от поездок по области.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 23.03.20

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