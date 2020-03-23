Правительство переходит на дистанционку – под запретом командировки даже по области

Правительство Свердловской области переходит на дистанционную работу. Об этом «Новому Дню» сообщил источник в «белом доме». Рекомендация сегодня поступила от губернатора региона Евгения Куйвашева – пока что в устной форме. «Командировки за пределы области под запретом, по региону желательно тоже», – сообщил собеседник агентства.

В департаменте информполитики Свердловской области сообщили, что часть государственных служащих действительно переходит на удаленный режим «без ущерба для производственного процесса по согласованию с руководителями структурных подразделений – тех, в которых это возможно». «Также принято решение о проведении части рабочих совещаний с большим числом участников в режиме видео-конференц-связи», – сказали там.

Ранее вице-губернатор Павел Креков заявлял, что ограничения передвижения между регионами России не предвидится. «Все должно иметь обоснование, основной источник [распространения коронавируса] – это граждане, приезжающие из-за рубежа. Разговоров о закрытии регионов не может быть, потому что это неэффективно с точки зрения санитарно-гигиенических соображений. Да и как закрыть? Цепи поставить на границе Челябинской области? Это не осуществимо и не нужно», – говорил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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