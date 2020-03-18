Чиновник о закрытии регионов: «Цепи поставить на границе Челябинской области?»

Свердловские власти опровергли слухи о том, что передвижение между регионами России может быть закрыто.

«Все должно иметь обоснование, основной источник [распространения коронавируса] – это граждане, приезжающие из-за рубежа. Разговоров о закрытии регионов не может быть, потому что это неэффективно с точки зрения санитарно-гигиенических соображений. Да и как закрыть? Цепи поставить на границе Челябинской области? Это не осуществимо и не нужно», – подчеркнул вице-губернатор Свердловской области Павел Креков.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 18.03.20

Вице-губернатор Креков о спекулянтах: «История с масками накручена». / Оперативный штаб по коронавирусу заявил, что отследил все контакты первой заболевшей в Екатеринбурге. / В школах началось массовое анкетирование детей для профилактики коронавируса. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»