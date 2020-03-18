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Среда, 18 марта 2020, 15:37 мск

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Чиновник о закрытии регионов: «Цепи поставить на границе Челябинской области?»

Свердловские власти опровергли слухи о том, что передвижение между регионами России может быть закрыто.

«Все должно иметь обоснование, основной источник [распространения коронавируса] – это граждане, приезжающие из-за рубежа. Разговоров о закрытии регионов не может быть, потому что это неэффективно с точки зрения санитарно-гигиенических соображений. Да и как закрыть? Цепи поставить на границе Челябинской области? Это не осуществимо и не нужно», – подчеркнул вице-губернатор Свердловской области Павел Креков.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Светлана Загороднева

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Екатеринбург, Челябинск, Урал, Общество, Россия, Коронавирус из Китая,