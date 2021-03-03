Удивительный факт: реконструкция развязки у «Калины» за 10 лет подешевела на полмиллиарда

Администрация Екатеринбурга планирует во второй половине этого года приступить к реконструкции развязки на «Калине». Работы оценили в 6 миллиардов рублей. Этот же вопрос – о переделке самого «пробочного» места в городе – обсуждался в мэрии в марте 2011 года. Но тогда объем финансирования оценили в 6 млрд 593 млрд рублей. За 10 лет в России сильно выросла инфляция, а доллар вместо 28 рублей стал стоить 74.

Проекты развязок отличаются. Тогда предполагалось возвести и переделать 6 километров дороги. Строительство должно было идти по четырем участкам: переулок Базовый до Сибирского тракта, улица Комсомольская, часть переулка Базового, который планировалось сделать под эстакадой, и Сибирский тракт.

В нынешнем варианте предполагается сделать двухуровневую развязку с велодорожками, с расширением моста на Комсомольской и переулка Базового.

Снижение цены встречается нечасто, «Новый День» попросил прокомментировать это бывшего замглавы по вопросам капстроительства Владимира Крицкого, который в 2011 году презентовал проект – ныне он депутат ЕГД. Владимир Павлович сказал, что подробностей того проекта уже не припомнит, но хорошо помнит, почему тогда реконструировать развязку не удалось: виноват Навальный.

«Построить мост не дал Навальный. Мы провели конкурс, а он поднял шум, что вот у вас тут коррупция, неправильно конкурс провели. Он проиграл три арбитража, в трех инстанциях подтвердили, что он заблуждается. Но время ушло, деньги тоже. Так что спасибо Навальному», – отметил Крицкий.

Напомним, деньги на начало работ администрация Екатеринбурга получила в 2020 году, но освоить их не смогла. Реконструкция, по планам, должна растянуться на пять лет. О том, что «Калина» – один из самых проблемных объектов, говорили еще в 2007 году.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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