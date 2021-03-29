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Понедельник, 29 марта 2021, 14:25 мск

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Мэрия отменила конкурс на реконструкцию развязки у «Калины»

В Екатеринбурге снова возникли проблемы с началом работ по реконструкции развязки у «Калины». Администрация Екатеринбурга отменила конкурс по выбору подрядчика, который должен был заняться этим масштабным проектом. Заявки принимались до 1 апреля. Как сообщается в ЕИС, закупку отменил заказчик. «Новый День» запросил в администрации города комментарий о причине такого решения и о новых сроках размещения заявки.

По отмененному конкурсу мэрия готова была заплатить более 6 млрд рублей. Контракт предполагается сроком до 2024 года, причем, судя по суммам, выделяемым на каждый год, глобальные работы были запланированы на 2023-2024 годы. В этом году из бюджета на реконструкцию выделено около 100 миллионов рублей. Планировалось провести подготовительные работы, сделать вынос сетей. Причем это предполагалось сделать еще в прошлом году, и деньги у города были, но их не смогли освоить. Всего же о реконструкции развязки у «Калины» идут разговоры уже 15 лет, 10 лет назад власти почти провели конкурс, но помешал Навальный.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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