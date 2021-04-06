Подписано новое постановление о реконструкции развязки у «Калины»

Администрация Екатеринбурга готовится опубликовать новую закупку на поиск подрядчика по реконструкции развязки у «Калины». Первый замглавы города Игорь Сутягин, исполняющий обязанности мэра на время отсутствия Алексея Орлова, подписал соответствующее постановление. Его опубликуют в «Екатеринбургском вестнике», затем должен появиться тендер.

Все основные моменты сохраняются: развязку надо закончить к концу 2024 года, в этом году выделяется чуть более 100 млн рублей, в следующем году будет такая же сумма, серьезное финансирование рассчитано на 2023 и 2024 годы.

Добавим, администрация города ранее уже объявляла конкурс по поиску подрядчика, однако отменила его. По словам куратора строительной сферы города, несмотря на полное соответствие действующему законодательству о тендерных процедурах, торги временно приостановлены. «Нами был изучен прецедент отмены Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ тендера по аналогичному объекту, – отметил Алексей Бирюлин. – Чтобы избежать подобного исхода, принято решение о переносе электронного конкурса по поиску подрядчика».

По некоторым данным, конкретная причина отмены может быть в том, что УКС объявляла закупку в форме конкурса, который не предполагает торгов, конкуренты предлагают цену и не снижают ее в дальнейшем, а должна была – в форме аукциона, когда участники борются, предлагая минимальную цену.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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