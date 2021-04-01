Отмену конкурса по реконструкции развязки у «Калины» объяснили страхом перед антимонопольщиками

В администрации Екатеринбурга спустя несколько дней после запроса «Нового Дня» дали комментарий о причинах отмены конкурса по реконструкции развязки у «Калины». Причина оказалась странной – несмотря на полное соответствие документации требованиям законодательства, чиновники испугались реакции ФАС.

Мы приводим комментарий полностью: «Заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин рассказал о причинах переноса электронного конкурса по поиску подрядчика на реконструкцию транспортной развязки у концерна «Калина». По словам куратора строительной сферы города, несмотря на полное соответствие действующему законодательству о тендерных процедурах, торги временно приостановлены. «Нами был изучен прецедент отмены Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ тендера по аналогичному объекту, – отметил Алексей Бирюлин. – Чтобы избежать подобного исхода, принято решение о переносе электронного конкурса по поиску подрядчика». Заместитель Главы Екатеринбурга добавил, что городские власти скорректируют пакет документации для повторного проведения торгов уже с учётом сложившегося прецедента в самое ближайшее время».

Добавим, антимонопольщики в случае нарушений на самом деле отменяют закупочную процедуру, впрочем, чаще ее приостанавливают и дают время на устранение замечаний, если они несущественные. Но даже в случае именно отмены обычно закупку проводят заново. Это не уникальная ситуация, она встречается в закупочной деятельности.

Добавим, уже порядка 15 лет в Екатеринбурге пытаются что-то сделать с развязкой у «Калины», 10 лет назад власти почти провели конкурс, но тогда помешал Навальный. Начать работы на этот раз планировалось в 2020 году и даже выделялись деньги, но их не смогли освоить.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 01.04.21

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