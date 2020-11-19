Школы, детсады, «Калина», Универсиада: мэрию уличили в сотнях миллионов неосвоенных средств на важные проекты

Администрация Екатеринбурга сегодня на заседании комиссии гордумы по бюджету отчитывалась об исполнении бюджета города за 9 месяцев этого года. Главным отклонением от планов стало изменение структуры доходов: серьезно упали поступления по налоговым и неналоговым доходам, но значительно выросли безвозмездные поступления. В основном это связано с пандемией, расходами на медицину и льготами и отсрочками для предпринимателей. Но вместе с этим, как оказалось, мэрия отказалась от сотен миллионов, которые ей выделяли на значимые проекты, – из-за того, что деньги вовремя не были освоены. Об этом сегодня заявил депутат Владимир Крицкий.

«Я смотрю фактическое выполнение на 1 ноября по объектам благоустройства – из четырех объектов мы отказались от благоустройства двух территорий, нам не надо благоустройство в городе делать? Это правый берег городского пруда от Папанина до улицы Челюскинцев, благоустройство набережной Исети от Челюскинцев до переходного моста через Ольховку. Это 137,5 млн рублей, которые другие муниципальные образования, благодаря Екатеринбургу, с благодарностью получили и освоили. Плюс 50 млн областных бюджетных средств, от которых отказались, видя, что идет неосвоение, по парку XX Партсъезда. Итого 187, 5 млн с барского плеча отдали другим муниципалитетам. Нате, ребята, осваивайте, мы ничего сделать не сможем», – заявил Крицкий.

Далее он перешел к транспортному и дорожному строительству – Екатеринбург отказался от 600 млн субвенций, по словам депутата, городу предлагали 3 млрд 170 млн, подтверждено освоение 2 млрд 570 млн. Далее по субсидиям в плане 2020 года – 4 млрд 180 млн рублей, на 1 ноября освоено чуть больше 2 млрд. По данным Минстроя РФ, на конец октября освоение по субвенциям – 47 %. Наименьшее освоение – у программы «Стимул», по которой застройщикам возмещаются из бюджета затраты на инфраструктуру. Здесь есть программы, по которым освоение составило ноль процентов, например, очистные сооружения на Сахарова или Амундсена. Со строительством детских садов тоже не все удалось. Детсад в Солнечном – освоено 9 %, план на год 65 млн рублей, детсады по нацпроекту «Демография»: ДОУ на Фрезеровщиков – 28,5 %, план на год 180 млн, ДОУ «Славянская» – 53 %, план на год 160 млн. Аналогично по программам строительства школ, где идет софинансирование из областного бюджета. Освоение в целом по пяти строящимся школам – 60 %. Школа № 167 – 38%, школа № 80 – 50 %.

«Я не понимаю, что происходит. Деньги есть, но денег нет. Объекты надо строить, но мы их не строим. Смотрим исполнение: нули, нули, нули. Развязка на «Калине» – ноль. Да, 111 млн, скажете, чепуховая цифра, но она же была обоснована, а не выполнено ни копейки. Подготовка улично-дорожной сети к Универсиаде, а она через два года, – ноль. Почему ноль? При 400 млн выделенных средств? Никто не может сказать», – резюмировал Крицкий.

Замглавы Екатеринбурга по стратегическому планированию Марина Андрусь в ответ заявила, что у Крицкого недостоверная информация. По ее словам, когда в начале года распределялись субсидии на благоустройство между городами, суммы едва хватало на парк XX Партсъезда. «По набережной даже никаких вопросов не было. Если вы хотели начинать набережные с субсидии в 10 млн, то можно попробовать, но никто бы не решился. По благоустройству давайте не будем никого вводить в заблуждение», – отметила она. Крицкий заявил, что все подтверждающие данные у него есть.

«Идет подготовка к 300-летию в Екатеринбурге и Тагиле. Мы не начали эту работу – ноль освоения, а Тагил мост строит. Что, в Тагиле другие руководители? Тагил будет хвастаться, что сделал парк и сделал мост, который даже в советское время построить не смогли, а мы что в 2023 году покажем?" – добавил Крицкий.

Далее к возражениям перешел председатель комитета по строительству Алексей Корюков. «По улично-дорожной сети к Универсиаде, это Новокольцовская и Александровский бульвар. Сейчас ведутся проектные работы, к концу года планируется получить положительное заключение экспертизы. Те 400 млн, о которых вы говорили, это были деньги министерства транспорта, они их отозвали. Сейчас остались только деньги на проектирование. Направили письмо на министра транспорта с просьбой предусмотреть деньги на реализацию объектов, с 2021 года начнется реализация. К проведению Универсиады успеем», – сообщил чиновник. Что касается детсадов – на Фрезеровщиков срок получения на ввод 20 декабря (напомним, выполнено 28 %), по «Славянской» Корюков темпы работ назвал хорошими (53 % освоения, по данным Крицкого), ввод 15 декабря.

«По развязке у «Калины». Сейчас ведется пересчет под новые нормативы стоимости объекта. После завершения пересчета, получения завершения госэкспертизы – а оно должно быть на этой неделе – будет объявлена закупка на проведение строительно-монтажных работ. Деньги, которые предусмотрены в 2020 году, 111 млн, они будут учтены в авансе в муниципальном контракте», – добавил Корюков.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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