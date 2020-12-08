Депутаты приняли корректировки к бюджету Екатеринбурга с неосвоенным миллиардом

Депутаты ЕГД сегодня проголосовали за принятие корректировок в бюджет 2020 года. Главное изменение – сокращение программы «Столица» на 1 млрд рублей, 900 млн из этой суммы – субсидии из облбюджета, которые в городе просто не смогли освоить.

Депутат Владимир Крицкий, который ранее подробно рассказывал, что и как мэрия не смогла потратить, сегодня напомнил еще раз: «18 марта мы уже приняли решение, что не сможем освоить суммы. 18 марта – а пандемия у нас началась 31 марта. Реконструкция моста через Исеть – 64 млн, реконструкция улицы Московской – 95 млн, разработка улично-дорожной сети к Универсиаде – не будут использованы 436 млн из средств областного бюджета. Мы 18 марта уже знали, что деньги не будут использованы. А в ноябре отказались от «Калины», потому что уже поздно было осваивать».

Тем не менее и он, и большинство народных избранников высказались за принятие корректировок, против проголосовали двое.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 08.12.20

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