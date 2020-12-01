Екатеринбург потерял почти миллиард рублей при корректировке бюджета-2020

Администрация Екатеринбурга в 2020 году сократила финансирование муниципальной программы «Столица» на 1 миллиард рублей. Из них 900 миллионов – это областные трансферты на крупные объекты, которые мэрия не успела вовремя освоить и вернула в региональный бюджет.

По информации начальника финансового департамента Анны Турунцевой, были урезаны расходы на следующие проекты: строительство трамвайной линии в Верхнюю Пышму – минус 219 миллионов рублей, реконструкция Макаровского моста – минус 150 миллионов рублей, реконструкция улично-дорожной сети в рамках подготовки к Универсиаде – минус 436 миллионов рублей, капитальный ремонт улицы Московской – минус 95 миллионов рублей. Еще 100 миллионов рублей были перенесены из «Столицы» в программу «Стимул», эти деньги пойдут на строительство четырех детских садов (три в Академическом районе и один в Солнечном).

Доклад чиновников вызвал возмущение у депутатов городской думы. Дмитрий Сергин потребовал объяснений, почему Екатеринбург потерял столь значительную сумму. С пояснениями выступил замглавы Екатеринбурга по строительству Алексей Бирюлин.

«По проекту трамвайной линии в Верхнюю Пышму была корректировка по документации, так как в изначальной версии не было проезда по улице Меридиональной, которая дублирует проезд по проспекту Космонавтов. Только после этого [исправления] можно оплатить [работы]. По Макаровскому мосту де-факто эти 150 миллионов рублей будут выплачены во второй половине января. Связано с тем, что проектировщик «Уралгипротранс» задерживал документацию, с ним было достаточно непросто», – начал отвечать вице-мэр. Депутаты стали спрашивать, на каком основании деньги были сняты, ведь конкурс на реконструкцию Макаровского моста прошел еще в августе. «Был риск неосвоения средств из-за неготовности документации второго этапа реконструкции. Эти сомнения возникли еще в июле. У нас нет претензий к компетенции подрядчика, но решили не рисковать. Он получит деньги в январе, соглашение с минтрансом заключено на два года», – продолжил Бирюлин. Стоит отметить, что в бюджете на 2021 года на реконструкцию Макаровского моста заложено 765 миллионов рублей.

Председатель думской комиссии по городскому хозяйству Александр Колесников сделал замечание вице-мэру: «Такие вещи надо разъяснять заранее в корректировке бюджета. Хватит заниматься манипуляциями».

От трансферта на 430 миллионов рублей на ремонт улиц к Универсиаде мэрия отказывалась сразу, сообщил Алексей Бирюлин. «Эти средства были доведены до нас в одностороннем порядке. Мы еще в марте сказали: «Заберите эти деньги, у нас документация будет готова только к концу года». Соответствующее письмо в минтранс отправили», – отметил чиновник.

Та же ситуация сложилась с финансированием капремонта улицы Московской. По словам Бирюлина, был заключен контракт на 500 миллионов рублей. В 2020 году область направила 295 миллионов рублей, но город был в состоянии освоить только 200 миллионов, поэтому остаток были урезан.

«Я с трудом подбираю парламентские слова и выражения, чтобы описать эмоции от услышанного доклада. Мы теряем из бюджета города миллиард рублей, и это преподносится так обыденно. Раньше Екатеринбург никогда так просто со своими деньгами не расставался. Тут может быть две причины. Первая – нерадивые чиновники, которые во время не побеспокоились с документацией, а вторая – общий секвестр из-за пандемии. Но в обоих случаях за эти деньги можно было бороться. Отговорки, что все объекты переносятся на следующий год – это от лукавого. В следующем году будет новый бюджет», – заявил Дмитрий Сергин.

Коллегу поддержал Владимир Крицкий, который еще на прошлой неделе обращался к чиновникам мэрии с претензиями за нерасторопность в освоении бюджета. Он намекнул, что должностные лица в администрации сами затягивают согласование документации проектов. «Я не понимаю, как мы допрыгались до того, что потеряли 1 миллиард бюджета. Скажите, что нам отвечать на встречах с избирателями? Они скажут, что мы такие же балаболы, только обещаем, а проекты не выполняются», – раздраженно заявил депутат.

Во время голосования большинство депутатов двух комиссий – по городскому хозяйству и по экономическому развитию – приняли проект корректировки бюджета в разделе «Национальная экономика». Три народных избранники не поддержали поправки – Владимир Крицкий, Дмитрий Сергин и Сергей Шадрин.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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