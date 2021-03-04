В Екатеринбурге объявили конкурс на строительство новой развязки у «Калины»

В Екатеринбурге наконец-то многолетние планы по реконструкции развязки у «Калины» могут осуществиться. Администрация города объявила конкурс по поиску подрядчика на проведение работ, масштабная стройка начнется, вероятно, после Универсиады.

Максимальная стоимость – 6,4 млрд рублей, но в этом году мэрия заплатит только чуть более 100 млн рублей. На эти деньги планируется провести подготовительные работы, сделать вынос сетей.

Реконструировать развязку будут до декабря 2024 года, но фактически перестраивать мосты начнут в 2023-м: в следующем году на «Калину» выделили тоже чуть более 100 миллионов, на 2023-й – 2,4 млрд рублей, на 2024-й – 3,5 млрд.

После реконструкции развязка у «Калины» станет двухуровневой, с пешеходными и велодорожками. «Новый День» ранее сообщал, как будет выглядеть новая развязка. Добавим, реконструкция должна была начаться еще в 2020 году, причем деньги на это были выделены, просто по каким-то причинам их не освоили.

Накануне «Новый День» вспоминал, что 10 лет назад «Калину» уже почти начали реконструировать, но помешал Навальный. Причем тогда работы оценивали почти в такую же сумму, как и сейчас.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 04.03.21

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