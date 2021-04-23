На реконструкцию развязки у «Калины» дали 600 млн рублей

Правительство Свердловской области приняло решение направить Нижнему Тагилу и Екатеринбургу 1,2 миллиарда рублей в виде субсидий на ремонт и реконструкцию дорог. Регион получил эти деньги из федерального бюджета.

Как сообщили «Новому Дню» в ДИПе, 600 миллионов рублей направлено на реконструкцию транспортной развязки на пересечении скоростного кольца по переулку Базовому с улицей Комсомольской и Сибирским трактом (это один из участков транспортной развязки у «Калины»).

Еще 600 миллионов рублей будут направлены на реконструкцию путепровода по улице Циолковского в Нижнем Тагиле. Также эти средства будут направлены на реконструкцию улицы Октябрьской революции, прилегающей к Циолковского.

Напомним, 8 апреля администрация Екатеринбурга объявила новый конкурс на поиск подрядчика по строительству развязки у «Калины». Общая стоимость работ – 6 млрд 398 млн 960 тысяч рублей. Подрядчика определят в середине мая. Ранее мэрия уже объявляла конкурс по поиску подрядчика, однако отменила его. По словам куратора строительной сферы города, несмотря на полное соответствие действующему законодательству о тендерных процедурах, торги были временно приостановлены. «Нами был изучен прецедент отмены Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ тендера по аналогичному объекту, – отметил тогда Алексей Бирюлин. – Чтобы избежать подобного исхода, принято решение о переносе электронного конкурса по поиску подрядчика».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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