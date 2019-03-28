Администрация Екатеринбурга разрешила планировщикам подумать о реконструкции развязки у «Калины»

В Екатеринбурге разработают план реконструкции развязки у концерна «Калина». Строительство новой развязки оценили в 6 миллиардов рублей, но пока неизвестно, найдутся ли деньги на дорогу, необходимость расширения которой обсуждается уже более десяти лет.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление, по которому МБУ «Мастерской генерального плана» разрешается подготовить проект планировки и проект межевания территории на пересечении переулка Базового с улицей Комсомольской и Сибирским трактом.

Реконструкция развязки у «Калины» попала в проект мероприятий к 300-летию Екатеринбурга. Как следует из документа, чтобы сделать развязку, понадобится 6 миллиардов рублей. На первый этап – строительство переезда на дублер Сибирского тракта – должны будут потратиться и город, и область, по 1,7 млрд рублей. Достраивать новое кольцо планируется за федеральный счет, в плане указана сумма в 2,6 млрд рублей, областной и местный бюджет вложат по 65 миллионов. Привлекать внебюджетные источники финансирования не планируется. Добавим, план подготовки города к юбилею еще не утвержден, это значит, что пока нет гарантий строительства развязки – даже если будет готов проект планировки.

Развязка у «Калины» давно стала одним из самых проблемных мест на карте города, риск встать здесь в пробку есть даже ночью. В «черный список» из-за заторов эту развязку ГИБДД включила еще в 2007 году. С тех пор ситуация только ухудшилась, микрорайон ЖБИ существенно разросся, число автомобилей на дорогах города выросло. Проекты реконструкции развязки уже создавались, но денег на строительство за десятилетие так и не нашли. Зато ям на дороге прибавилось. С каким выражением лица автомобилисты проезжают этот участок – смотрите на видео.

Ямы Екатеринбурга и лица водителей

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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