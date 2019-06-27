Реконструкция развязки у «Калины» растянется на пять лет – если вообще начнется

В следующем году в Екатеринбурге может начаться реконструкция развязки у «Калины», о необходимости которой говорили более 10 лет назад. План действий чиновникам ясен, проект планировки готов, осталось решить одну вечную проблему – найти деньги.

О перспективах реконструкции развязки у «Калины» рассказал сегодня председатель комитета по строительству администрации города Николай Сметанин. Он считает, что шансы получить финансирование высоки – о нужности работ говорили и губернатор, и глава города, всем причастным дано задание включить расходы на развязку в бюджет.

«По графику мы рассчитываем на пять лет. Все зависит от бюджетных вливаний, но не только. На этот узел высокая транспортная нагрузка, пересечение с Транссибом – мы не должны помешать автомобилистам и ни в коем случае не должны прекратить движение по Транссибу. Поэтому сроки растянутые. Работы будут разделены на шесть этапов. Полностью перекрываться движение не будет, но на отдельных узлах – да, возможно, где-то будут перекрытия с выездом на дублер Сибирского тракта, на сам Сибирский тракт, на объездную. Возможно, будем предусматривать сооружение каких-то временных путей объезда», – прокомментировал Сметанин. В октябре в администрации города должны выпустить актуализированный проект планировки развязки, кроме того, для реконструкции нужно будет изымать некоторые земельные участки. «В следующем году должны приступить к изъятию земельных участков и решению вопроса об обустройстве инженерных коммуникаций», – добавил Сметанин.

Напомним, строительство новой развязки у «Калины» оценили в 6 миллиардов рублей, реконструкция попала в проект мероприятий к 300-летию Екатеринбурга. Только на первый этап – строительство переезда на дублер Сибирского тракта – должны будут потратиться и город, и область, по 1,7 млрд рублей. Достраивать новое кольцо планируется за федеральный счет, в плане указана сумма в 2,6 млрд рублей.

В этом году на развязке ремонтируют дорожное полотно – часть моста закрыта. Поскольку параллельно закрыт Малышевский мост (альтернативный путь в микрорайон ЖБИ) и ведутся работы на Восточной, Малышева и других улицах, автомобилисты попадают в пробку у «Калины» даже около 10 часов вечера. Работы ведутся довольно неспешно. В минувшие выходные на протяжении двух дней при закрытой проезжей части рабочие занимались сваркой ограждения за пешеходной дорожкой.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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