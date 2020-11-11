Замглавы Екатеринбурга рассказал, когда начнется ремонт развязки у «Калины»

Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков сегодня на пресс-конференции заявил, что конкурсные процедуры по реконструкции развязки у «Калины» должны состояться до конца этого года. «От планов (по реконструкции развязки, – прим. ред.) мы не отказываемся. Конкурсные процедуры проведем в этом году, будем обращаться на федеральный уровень, чтобы нам оказали поддержку. Для екатеринбургской агломерации этот объект, наверное, второй по значимости после ЕКАДа», – добавил министр.

«Новый День» уже сообщал, что в проекте бюджета на следующий год на развязку у «Калины» выделено только 100 миллионов рублей. Заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов сегодня прокомментировал, что на эти деньги планируется провести подготовительные работы, сделать вынос сетей.

Напомним, развязку обещали реконструировать к 2023 году, необходимый объем финансирования – 6 млрд рублей. Однако область на 2021 и 2022 год готова выделить только по 100 млн рублей. И только на плановый период 2023 года запланирована более значимая сумма, 2,4 млрд рублей.

«Новый День» ранее рассказывал, как будет выглядеть новая развязка. https://newdaynews.ru/ekb/677293.html

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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