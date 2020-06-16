«Все устали от самоизоляции, напряжение требует выхода», – может ли конфликт в парке у Дворца молодежи стать вторым «сквером у драмы»

В Екатеринбурге разгорается очередной конфликт из-за реконструкций в зеленых зонах. Накануне в парке XXII Партсъезда собралось около полусотни горожан. В итоге по всем СМИ разошлось обещание вышедшего к ним члена экосовета при администрации Вадима Аверьянова: «Это не 19-й год и не май месяц. За несанкционированные митинги будут сажать, сажать, и сажать». После майских событий прошлого года в Екатеринбурге было уже два конфликта вокруг парков: в Зеленой Роще и парке УрГУПС, закончились они достаточно быстро. «Новый День» опросил участников дискуссии и политологов, есть ли риски разрастания конфликта в парке у Дворца молодежи до тех же масштабов, как акции протеста в сквере у театра драмы.

«С храмом [по масштабу] я бы сравнивать не стал, но и этот конфликт, и другие – отголоски того самого конфликта, только локальные. Очень много в городе происходит конфликтов из-за того, что до людей не доносится или некачественно доносится информация о том, что будет проводиться в конкретном месте. Есть опасность именно в этом конфликте. В чем его главное отличие от других? Здесь накладывается то, что все очень устали от самоизоляции, ограничений из-за коронавируса, напряжение выросло, оно требует выхода», – считает политолог и экс-директор департамента внутренней политики администрации Екатеринбурга Михаил Коробельников. Он отмечает: главная ошибка власти – это пустить в парк Вадима Аверьянова. Его обозначили как представителя администрации, хотя официально он никакую должность в мэрии не занимает, а состоит в совете при главе города. «Да, с одной стороны, для администрации это удобно, в случае чего можно сказать: «А мы ничего не говорили». Но ассоциация у людей все равно есть. Пока этот конфликт – небольшая угроза, но она может вырасти. И я думаю, если бы этого конфликта не было, то был бы другой», – добавил политолог.

Политтехнолог Платон Маматов отметил маниакальное упорство администрации города прыгать по одним и тем же граблям. «Открываем «Азбуку пиарщика». Смотрим главу «Разъяснительная работа с жителями, общественное обсуждение, имитация обсуждений» или что-то такое. Но они эту главу то ли не читали, то ли презирают принципиально: «А давайте, никого не спросясь и никому ничего не сказав, начнем делать!». Когда начался конфликт, надо открывать главу «Антикризисный пиар, выстраивание диалога с общественностью». Но ее выкидывают в помойку и заявляют людям: «Вы экстремисты, мы будем писать заявление и сажать в тюрьму». И на этом моменте даже очень мирные граждане начинают звереть», – описал стратегию администрации Маматов. Он дал совет, как свернуть конфликт, не дать ему разрастись: «Надо убрать агрессивных персонажей из коммуникации и вернуться к старту, к разъяснительной работе». Еще один совет от Маматова из разряда вредных – как раздуть из этой истории огромный конфликт. «Чтобы это стало бомбой, надо заводить дела, обзывать всякими словами, а еще будет очень здорово начать строить во время конфликта, щебенку завезти или что-то подобное сделать», – добавил политтехнолог.

Интересно, что и стороны конфликта не считают, что вчерашняя акция грозит обернуться чем-то масштабным – но только если вторая сторона не будет провоцировать. «Сложно сказать, не думаю. Но если администрация и экологический совет, который их поддерживает, будет так же грубо себя вести – то они могут и спровоцировать. Аверьянов сотоварищи подливают масла в огонь», – считает общественник Владислав Постников, который накануне был в парке. По его мнению, триггером для вчерашнего сбора стал глухой забор. Пару недель назад в парке поставили это ограждение, но оставили разрывы, через которые люди могли проходить. И представитель подрядчика, Константин Кудрявцев, исполнительный директор «Проспект Екатеринбург», пообещал, что перекрывать забором парк не будут. А вчера именно это и сделали, людей лишили возможности заходить за периметр. «Участниками были в первую очередь недовольные граждане, жители соседних домов. Но они уже ищут в помощь общественные силы. Завтра мы надеемся получить ответы на вопросы, по которым до сих пор нет ясности. Например, то говорят, что вырубят 14 деревьев, то заявляется вывоз 84 пней. Откуда такие нестыковки?» – прокомментировал ожидания активист.

Вадим Аверьянов тоже уверен, что есть те, кто пытается раздуть скандал. «Я жителей окрестных домов узнаю. Их там было человек 10. Наполнение, эти 50 человек, было таким: 10 человек жителей, человек 15 – это те же самые люди, которые разжигали в прошлом году «скверный» протест во главе с Константином Киселевым (депутат ЕГД), Екатериной Лахтиковой («Парки и скверы») и Владиславом Постниковым, а остальные там массовка, из этой массовки несколько человек были сильно пьяными, они громче всех и кричали. И семь милиционеров. Остальные это были журналисты. Руководил этим всем Семин Виктор Николаевич, человек, скажем так, непростой, первый зампредседателя городской думы, самой первой, 91-93 год. Он недоволен тем, что много детских площадок, ему место для йоги не нравится и беседки, и недоволен освещением. И вот это выражение, ставшее уже крылатым – «За несанкционированные митинги будут сажать, сажать, и сажать» – оно относилось конкретно к постоянным участникам протестов, я назвал эти фамилии, они были с первого дня «скверного» протеста в прошлом году, которые проводили незаконные посадки в парке УрГУПСа в этом году, и те же самые лица сегодня здесь. Вот к ним это относилось, а не ко всем жителям. Да там и жителей было 10-12 человек», – прокомментировал Аверьянов. Он отметил, что завтра хотелось бы достичь какого-то консенсуса с теми ландшафтными дизайнерами, которых планирует пригласить вторая сторона. По словам общественника, в парке вырубят 14 деревьев, и вырубки в целом необходимы: в парке разрослись ясенелистные клены, которые Аверьянов назвал сорняковыми деревьями, которые разрастаются сами по себе и несут угрозу в непогоду.

Обсуждение реконструкции парка продолжится завтра, 17 июня, в администрации города. «Новый День» будет следить за развитием событий.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 16.06.20

Сихиигумен Сергий выгнал из Среднеуральского монастыря игуменью Варвару. / Журналисты открестились от Румянцева: «Мы не считаем его своим коллегой, он использует статус журналиста для провокаций». / Уральские дайверы утопили фортепиано (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»