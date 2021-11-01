Парк за Дворцом молодежи стоимостью 254 миллиона рублей могут не сдать в срок: как идут работы (ФОТО)

Реконструкция парка имени XXII Партсъезда должна закончиться в ноябре, но пока более-менее готовой выглядит только половина территории – прилегающая к ВИЗ-бульвару. На второй части еще идут активные работы. «К подрядчику действительно есть вопросы», – подтвердили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Как передает корреспондент «Нового Дня», половина парка за Дворцом молодежи уже сегодня выглядит готовой. Там наконец-то уложили деревянные настилы между деревьями (месяц назад лежали только металлические шпалы), доделали асфальтированные дорожки, установили фонари. Кстати, по вечерам подсветка в парке выглядит очень выигрышно. До реконструкции здесь всегда было темно, освещалась только центральная аллея. Также в парке устанавливают малые архитектурные формы: зайца, лису и медведя. Готово футбольное поле. В отличие от того, которое было до обновления, это – огорожено. Есть небольшая беседка, а также верхнее освещение.

На центральной аллее поставили скамейки-качели и обычные скамейки, высадили и огородили клумбы. В самом центре посадили ель.

Но вторая половина парка XXII Партсъезда, которая уходит в сторону улицы Хомякова, на еще не готова. Здесь уложили асфальтированные дорожки, сделали велодорожку и отдельную ленту для бегунов. И на этом все. Рабочие активно доделывают еще одну площадку (возможно, спортивную или детскую), строят ступени амфитеатра. В этой части парка много строительного мусора, а вокруг дорожек можно встретить ямы.

По данным пресс-службы мэрии Екатеринбурга, срок муниципального контракта по обновлению парка истекает 25 ноября. То есть у подрядчика – ООО «Проспект-Екатеринбург» – остается всего три недели. В горадминистрации опасаются, что «подрядчик может не уложиться в сроки».

«До 25 ноября подрядчик обязуется завершить установку малых архитектурных форм и укладку 200 квадратных метров брусчатки. Несмотря на то, что официально благоустройство общественного пространства еще не завершено, парк полностью открыт для посещения: любой желающий может воспользоваться спортивными зонами, прогуляться по аллее или покачаться на качелях», – сообщили «Новому Дню» в мэрии.

Общая сумма контракта на реконструкцию парка за Дворцом молодежи составляет почти 254 миллиона рублей, из которых более половины «Проспект-Екатеринбург» уже получил.

Напомним, проект благоустройства парка имени XXII Партсъезда был утвержден в феврале 2020 года, причем без учета мнения жителей соседних домов. В июне того же года, когда в парке начались активные работы и вырубка деревьев, горожане стали сопротивляться благоустройству парка, но после нескольких встреч с представителями горадминистрации протестовать перестали.

Парк был частично закрыт с мая 2020 года, но перед Днем города в августе 2021 года заборы убрали. По проекту в обновленном парке должна быть центральная аллея, которую пересекают дорожки для прогулок. Появятся пространства для отдыха, занятий спортом, велодорожки, детские площадки, «оригинальные малые архитектурные формы и новое освещение». Обновленный парк войдет в «Бульварную ленту», которая начинается у Дворца молодежи.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 01.11.21

Перепись в толерантном режиме: россиянам дали возможность указать однополый союз. / Коронавирусный коллапс: лечение часто не помогает, а у почти 90% переболевших – изменения в сердце. / В Екатеринбурге появился платный «шопинг по QR-коду». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»