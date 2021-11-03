Завершение реконструкции парка за Дворцом молодежи откладывается на зиму

Реконструкция парка имени XXII Партсъезда в Екатеринбурге по плану должна завершиться до 1 декабря. Однако подрядчик опаздывает с окончанием работ на две недели. Об этом сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов на пресс-конференции по итогам программы «Комфортная городская среда».

«Финансирование этого объекта не может быть приостановлено, потому что в этом году благоустройство парка уже заканчивается. Да, мы видим, что есть отставание от графика. Но надеемся, что объект будет завершен и сдан до конца года. Основной объем работ там уже выполнен», – ответил чиновник на вопрос «Нового Дня».

Напомним, работы в парке за Дворцом молодежи начались в июне 2020 года. Жители близлежащих домов протестовали против вырубки деревьев, но после нескольких встреч с представителями мэрии перестали сопротивляться благоустройству. Реконструкция парка оценивается примерно в 254 миллиона рублей, работы по муниципальному контракту выполняет ООО «Проспект-Екатеринбург». Как ранее писал «Новый День», на начало ноября была готова только половина территории парка. Кое-где рабочие доделывают площадки и ступени амфитеатра, возле проложенных дорожек много ям и строительного мусора.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 03.11.21

В Екатеринбурге первый вуз объявил о дистанте для всех студентов после 8 ноября. / Правительство РФ упростило получение выплат для пострадавших от ЧС. / Решение о режиме работы детсадов и школ будет принято после областного указа о нерабочих днях. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»