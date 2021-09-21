Строительный мусор и «мангалы для великанов»: как выглядит парк за Дворцом молодежи за два месяца до окончания благоустройства (ФОТО)

Подрядчик должен в ноябре закончить все работы по благоустройству парка имени XXII Партсъезда, который формально открыли ко Дню города, в августе. Но к этому моменту в парке не закончены дорожки, не доделано освещение, детские и спортплощадки стоят в полуразобранном состоянии.

Центральная аллея выглядит аккуратно. Но по бокам ее стоят некие конструкции, некоторым напоминающие «мангалы для великанов». По всей вероятности, здесь установят скамейки-качели. Но готова пока одна, остальные «мангалы» стоят пустыми.

Также еще не доделали центральную конструкцию: большой круг, в центре которого посадили ель. По замыслу городских властей, здесь можно будет проводить новогодние утренники для детей. Сегодня облицовка этого круга еще не готова.

На боковых аллеях недоделок куда больше. В парке действительно сделали дорожку со специальным мягким покрытием для бега, появились дополнительные пешеходные тротуары, которых ранее не было (люди ходили по утоптанной земле). Высадили новые маленькие деревья. Но вокруг – строительный мусор и железные балки.

Детская площадка в парке уже установлена, на ней играют малыши. Но покрытие постелено только вокруг самих качелей и горок. Дорожки, которые должны подводить к площадке, не уложены: есть только металлические опоры.

Спортплощадка для детей закрыта сигнальной лентой. Подойти к ней трудно, поскольку все перекопано.

Напомним, проект благоустройства парка имени XXII Партсъезда был утвержден в феврале 2020 года, причем без учета мнения жителей соседних домов. В июне того же года, когда в парке начались активные работы и вырубка деревьев, горожани стали сопротивляться благоустройству парка, но после нескольких встреч с представителями горадминистрации протесты сошли на нет.

Парк был частично закрыт с мая 2020 года, но перед Днем города в августе 2021 года заборы убрали. По проекту в обновленном парке должна быть центральная аллея, которую пересекают дорожки для прогулок. Появятся пространства для отдыха, занятий спортом, велодорожки, детские площадки, «оригинальные малые архитектурные формы и новое освещение». Обновленный парк войдет в «Бульварную ленту», которая начинается у Дворца молодежи.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 21.09.21

Рушится на глазах. Усадьба купца Ваганова продолжает сыпаться (ФОТО). / В Екатеринбурге закрываются летние веранды. / В Свердловской области выявлено еще 511 случаев Covid-19. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»