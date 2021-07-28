Обновленный парк за Дворцом молодежи должны открыть 14 августа, но работы закончат в ноябре (ФОТО)

В ближайшие две недели подрядчики должны завершить основное благоустройство, строительство площадок, укладку дорожек и строительство всех площадок в парке имени XXII Партсъезда за Дворцом молодежи. Сквер, который в самом начале реконструкции пытались отстоять местные жители, остается частично закрытым с мая 2020 года.

Как рассказал сегодня на объезде глава Екатеринбурга Алексей Орлов, парк имени XXII Партсъезда должны открыть ко Дню города – к 14 августа. По словам нашего корреспондента, сейчас дорожки почти везде готовы, люди уже гуляют. Электроосвещение тоже закончили. Но полностью работы подрядчик сдаст в ноябре.

Напомним, проект благоустройства парка имени XXII Партсъезда был утвержден в феврале 2020 года, причем без учета мнения многих жителей соседних домов. В июне того же года, когда в парке начались активные работы и вырубка деревьев, жители Верх-Исетского района стали сопротивляться благоустройству парка, но после нескольких встреч с представителями горадминистрации протесты сошли на нет.

По проекту в обновленном парке должна быть центральная аллея, которую пересекают дорожки для прогулок. Появятся пространства для отдыха, занятий спортом, велодорожки, детские площадки, оригинальные малые архитектурные формы и новое освещение. По замыслу разработчиков проекта, обновленная территория парка войдет в «Бульварную ленту», которая начинается в районе Дворца молодежи.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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