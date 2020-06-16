Журналистов не пустят на встречу общественников и чиновников по конфликту в парке у Дворца молодежи

В администрации Верх-Исетского района в среду состоится встреча общественников и представителей администрации города – они обсудят ситуацию, которая сложилась в парке XXII Партсъезда. Общаться они будут за закрытыми дверями, журналистов на мероприятие не пустят. В пресс-службе горадминистрации сообщили, что причина – коронавирусные ограничения, в районной администрации очень небольшой зал, число участников ограничено. Как рассказал «Новому Дню» заместитель главы экологического совета при главе администрации Екатеринбурга Вадим Аверьянов, свои разъяснения несогласным с реконструкцией парка должен дать замглавы города Алексей Бубнов.

Напомним, накануне к заборам в парке у Дворца молодежи стянулись десятки местных жителей и активистов, которые выступают за то, чтобы мэрия Екатеринбурга прежде чем приступать к работам, согласовала план реконструкции с горожанами. Вадим Аверьянов заявил, что на ближайшие два года – это не парк, а стройплощадка. Эти фразы вызвали бурную реакцию некоторых собравшихся, кто-то предположил, что нецензурные слова выкрикивают специальные провокаторы. В ответ Аверьянов пообещал массовые аресты. «Это не 19-й год и не май месяц, – заявил он, намекая на акции в защиту сквера у театра драмы. – За несанкционированные митинги будут сажать, сажать, и сажать».

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 16.06.20

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