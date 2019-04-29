Свердловское «Яблоко» сформировало список потенциальных участников довыборов

Свердловское отделение партии «Яблоко» завершило прием заявлений от желающих принять участие в отборе и дебатах в качестве кандидата на довыборах по Серовскому одномандатному округу №174.

Как рассказал «Новому Дню» член федерального бюро партии Максим Петлин, за право представлять «Яблоко» на довыборах в Серове будут бороться заместитель председателя Свердловского регионального отделения партии «Яблоко» Ирина Скачкова, бывший депутат думы Белоярского городского округа Владислав Гилев и депутат ЕГД Константин Киселев.

На довыборы по Орджоникидзевскому округу заявились Альберт Хуснутдинов – председатель первичного отделения «Яблока» в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, активист «Открытой России» Владислав Постников и бывший депутат ЕГД Дмитрий Головин. Дебаты между кандидатами намечены на май – начало июня 2019 года. По их итогам в каждом избирательном округе будет выявлен один кандидат, который и будет представлять партию на выборах.

Добавим, что завтра завершается прием документов от желающих принять участие в праймериз «Единой России».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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