В Екатеринбурге начинается досрочное голосование на довыборах в думу

В Верх-Исетском и Ленинском районах Екатеринбурга сегодня, 11 ноября, началось досрочное голосование на дополнительных выборах депутатов городской думы. Кампания проходит в избирательных округах № 3 и № 9, в которых проживают свыше 110 тысяч горожан с правом голоса. На два депутатских мандата претендуют 10 кандидатов. Основной день довыборов состоится 22 ноября.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проголосовать досрочно можно в помещениях участковых комиссий в рабочие дни с 16 до 20 часов, в выходные – с 10 до 14 часов. Подсказка, как найти свой избирательный участок, есть на сайте ЦИК. Процесс голосования будет организован с учетом всех противоэпидемических мер, рассказал агентству председатель избиркома Екатеринбурга Вадим Антошин. Так, на входе на участок избирателям будут мерить температуру тела, выдавать маски и перчатки, обрабатывать руки антисептиком. Вместе с бюллетенем голосующий горожанин получит одноразовую ручку. Члены участковых комиссий также обеспечены запасом средств индивидуальной защиты.

«Сама по себе процедура досрочного голосования позволит распределить потоки избирателей и тем самым снизить нагрузку на членов УИК 22 ноября. По закону избиратель должен указать уважительную причину досрочного голосования – это может быть отпуск, командировка, выполнение служебных обязанностей. Нынешняя эпидемиологическая ситуация рассматривается как «иная уважительная причина» (такая формулировка указана в законе, – прим. ред.), поскольку в Свердловской области сейчас действует указ губернатора об ограничениях. Чтобы принять участие в досрочном голосовании, избирателю нужно прийти на участок с паспортом и написать заявление, где указать эпидситуацию как уважительную причину. Подготовить заявление можно самостоятельно или же получить бланк от членов участковой комиссии», – разъяснил Вадим Антошин.

Председатель горизбиркома добавил, что на всех избирательных участках, где проходят довыборы, членам комиссии помогают волонтеры. Они будут раздавать маски и объяснять, как соблюсти социальную дистанцию.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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