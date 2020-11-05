Агит-обзор довыборов в Екатеринбурге: мимикрирующий единоросс, многодетная мать-богачка и кандидаты-невидимки (ФОТО)

В Екатеринбурге началась активная фаза дополнительных выборов в городскую думу – кандидаты приступили к агитации. На два депутатских мандата претендуют 10 человек. Борьба идет в округах № 3 и № 9, где проживают свыше 110 тысяч горожан. Досрочное голосование стартует уже на следующей неделе – 11 ноября, а основной день голосования назначен на 22 ноября. Что обещают екатеринбуржцам претенденты на депутатские кресла и как проходит кампания – в обзоре агитматериалов «Нового Дня».

Округ № 3 занимает часть городского центра и ВИЗа (от улицы Московской до Репина) и захватывает Юго-Западный район (в границах улиц Серафимы Дерябиной и Ясной до Объездной дороги). Здесь на кону стоят голоса почти 52 тысяч жителей, а между кандидатами идет оживленная борьба.

Кампания в этом округе интересна тем, что в ней принимает участие активный городской оппозиционер Владислав Постников, известный как координатор екатеринбургского филиала «Открытой России» и участник многих протестных митингов. Он выдвинулся от партии «Яблоко», но не использует ни логотип партии, ни ее цвета, а в своей агитации подчеркнуто называет себя «независимым беспартийным кандидатом». Постников имеет собственный сайт, на котором опубликована его краткая биография и основные пункты предвыборной программы. Про себя кандидат говорит скромно: «Получил опыт работы в самых разных сферах, сейчас занимаюсь защитой авторских прав». Последнее занятие заключается в том, что Постников судится с теми, кто использовал его фотографии без разрешения. Что касается программы, то кандидат делает ставку на борьбу за возвращение прямых мэрских выборов, по сути, дублируя «Народную инициативу», в которой он участвует. А главный посыл кампании Постникова выглядит так: «Моя победа лишит единороссов большинства в думе». Но в этом заявлении есть доля лукавства, потому что повесткой в ЕГД правят не фракции, а отдельные группировки депутатов, которые объединяются для продавливания необходимых им решений. Примером такой временной коалиции служит недавнее голосование по скандальным поправкам в ПЗЗ для легализации уплотнительной застройки. В этом вопросе единороссов поддержали отдельные представители КПРФ и «Яблока».

Так что партийная принадлежность для муниципального депутата не так уж и важна.

На сайте Владислав Постников также собирает пожертвования граждан на свою кампанию, и весьма успешно, потому что на эти деньги он смог арендовать офис для штаба и нанять волонтеров. Любопытно, что в избирательный фонд кандидата поступило два крупных взноса от физических лиц на общую сумму 95 тысяч рублей, сам же Постников потратил на кампанию 5 тысяч рублей. Это данные городского избиркома на 22 октября.

Бывший справедливоросс, а ныне кандидат от «Единой России» Антон Швалев развернул агитационную кампанию в тематической группе в фейсбуке, причем его личная страница в соцсети не обновлялась с 2018 года, а аккаунт в «ВКонтакте» ожил 26 октября после четырехлетнего простоя. Кандидат решил рассказать о себе в коротких видеороликах, из которых избиратели узнают (или вспомнят), что Швалев заседал в городской думе прошлого созыва, но потом уехал в Омск «по личной просьбе губернатора», то есть бывшего лидера свердловских справедливороссов Александра Буркова. В «командировке» пробыл два года, а затем вернулся в Екатеринбург, не выдержав разлуки с семьей, как утверждает кандидат.

Предвыборная кампания Швалева строится на проблемах благоустройства дворовых территорий и парков, причем кандидат-единоросс беззастенчиво копирует наработки проекта «Справедливое ЖКХ» своей бывшей партии. В роликах Швалев деликатно обходит тему партийной принадлежности, а в листовках использует крошечный логотип «Единой России». Более того, в оформлении агитации Швалева присутствует зеленая цветовая гамма и шрифт, схожий с тем, что использует «Народная инициатива», что дало общественникам повод обвинить кандидата ЕР в плагиате.

Согласно информации избиркома, Антон Швалев ведет агитацию за свой счет – он внес в избирательный фонд 100 тысяч рублей.

Православная активистка Оксана Иванова, которую выдвинула «Справедливая Россия», пока что самая заметная участница довыборов. Благодаря активности в фейсбуке ей удается постоянно быть в информповестке. Так, кандидатка уже успела попасть в скандал из-за уничтоженного тиража агитационной газеты, устроила голосование среди подписчиков за лучший предвыборный плакат со своим изображением, а сейчас заочно ссорится с конкурентами по округу, обвиняя их в сговоре. Например, одна из публикаций Оксаны Ивановой начиналась так: «Ребята, а чего Яблоко-то козлит?». Сегодня кандидатка пожаловалась, что ее листовки заклеивают агитаторы Швалева. «Мне предлагали стрит-артеры фамилию конкурента творчески осмыслить, но я отказалась, достоинство любого человека важнее борьбы», – заявила православная активистка. Ирония в том, что Оксана Иванова получила известность в городе именно из-за скандала с граффити. Летом 2019 года она вместе с другими верующими выступила против работы Покраса Лампаса «Супрематический крест» на Уралмаше.

Публикации в соцсетях Оксаны Ивановой подкрепляются массированной наружной агитацией. Ответ на вопрос, откуда у многодетной матери столько денег на избирательную кампанию, можно найти на сайте избиркома. Согласно финансовым отчетам на 22 октября, Оксана Иванова получила 270 тысяч рублей на избирательную кампанию – больше, чем остальные участники довыборов. Ее спонсорами стали компании ООО «Уралточприбор» и ООО «Штампбург», также она получила одно пожертвование от физлица в размере 50 тысяч рублей, 35 тысяч рублей от «Справедливой России», и еще вложила в кампанию собственные 35 тысяч рублей. На конец октября Иванова потратила на агитацию больше половины своего избирательного фонда.

Главной конкуренткой Оксаны Ивановой в округе должна была стать кандидатка от КПРФ Ольга Прожерина. Но пока что ее агитация ограничивается одной листовкой со слоганом «На защите семейных ценностей». Прожерина возглавляет «Родительский отпор» – это организация граждан, которые выступают против цифровизации образования и обязательной вакцинации детей. Интриги добавляет то, что родительское объединение в прошлом симпатизировало взглядам отлученного от церкви Николая Романова (бывшего схиигумена Сергия, который де-факто до сих пор возглавляет Среднеуральский женский монастырь), а Оксана Иванова этим летом открыто поддержала митрополита Кирилла, назвавшего сторонников отца Сергия раскольниками. Увы, никаких публичных дискуссий между кандидатками в предвыборной кампании не намечается. Ольги Прожериной нет в социальных сетях, и она практически незаметна на фоне других кандидатов в избирательном округе.

Еще один участник-невидимка довыборов – выдвиженец ЛДПР Александр Каптюг. Сейчас он занимает депутатское место в городской думе Асбеста и абсолютно не ведет кампанию в Екатеринбурге (на избирательном счету 0 рублей). Аккаунт Каптюга в «ВКонтакте» не обновлялся с сентября 2019 года.

Округ № 9 простирается на центральной части Ленинского района от проспекта Ленина до улицы Щорса и захватывает часть Юго-Западного района от улицы Волгоградской до Ясной. В нем проживают более 58 тысяч жителей. Граница с округом № 3 проходит по улице Московской, и это вызывает путаницу у участников довыборов. Нередко агитацию кандидатов из третьего округа можно увидеть на территории девятого.

Кандидат от «Единой России» Виталий Чачин не имеет такого яркого бэкграунда, как его партнер по выдвижению Антон Швалев, но в прошлом тоже был связан со «Справедливой Россией». В 2018 году, проиграв праймериз ЕР, он пытался через эсеров попасть в городскую думу, но провалил кампанию. Чачин также ведет агитацию через ролики в фейсбуке и распространение уличных листовок. До этого страницы кандидата в соцсетях пустовали почти два года. Предвыборная программа единоросса состоит из обещаний закрыть «наливайки» (алкогольные точки) в районе, отремонтировать дворы и организовать родительский контроль за школьным питанием. Согласно данным избиркома, Чачин вложил в кампанию собственные 100 тысяч рублей.

Конкуренцию единороссу пытается составить коммунист Виталий Ряписов. Пока что вся его кампания сводится к расклейке листовок с лозунгом «Любимому городу – народную власть!». Что имеет в виду кандидат под «народной властью», не уточняется. Зато товарищи по партии активно помогают Ряписову в жалобах на агитаторов «Единой России». Например, действующий депутат Роман Ступников обвинил Чачина в том, что его сторонники срывают листовки кандидата КПРФ в лифтах и подъездах. «Чачин! Это гнусно!» – переиграл лозунг конкурента коммунист в соцсетях.

Справедливоросс Александр Смолин, в прошлом депутат ЕГД, а ныне член Общественной палаты Екатеринбурга, не особо усерден в агитации. Наружной рекламы кандидата в городе нет (или ее очень мало), а сам он время от времени постит довольно банальные предвыборные лозунги в соцсетях («за честные тарифы ЖКХ», «за светлый и безопасный двор», «за будущее наши детей») и исправно ходит на радиодебаты.

Кандидат от «Яблока», преподаватель УрФУ Дмитрий Трынов также решил использовать дебаты для саморекламы, поскольку на печатную агитацию, денег, видимо, нет. В отчете избиркома указано, что на конец октября Трынов вложил в кампанию 1 тысячу рублей, еще 3 тысячи ему пожертвовали граждане. Свою предвыборную программу «яблочник» изложил в небольшом видео на YouTube, которое на данный момент имеет 123 просмотра. В ролике Трынов объясняет важную роль профсоюзов в защите прав граждане и критикует нынешний состав думы, в котором нет интеллигентов. Именно поэтому преподаватель решил идти на довыборы. «Если говорить о моих личных мотивах, то это мотив совести, вызова. Мы ведь, интеллигенция, отстраняемся от власти, нам она чужда, кажется, что мы должны быть подальше от политики. Но в последние годы я очень сильно изменил отношение к этому вопросу. Без активного участия в законодательных вопросах в нашей стране ничего к лучшему не поменяется», – сообщает Трынов в мини-интервью.

Видео Трынова

Кандидат от ЛДПР в девятом округе – преподаватель ОБЖ в Свердловском областном медколледже Евгений Луконин, который по совместительству возглавляет ревизионную комиссию партийного отделения. Больше о нем ничего неизвестно, так как выдвиженец фактически не ведет кампанию, а в самой партии журналистам отказываются давать телефон кандидата, ссылаясь на защиту персональных данных.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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