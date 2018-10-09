В гордуме Екатеринбурга скандал и раскол: депутаты не поделили профильные комиссии

Новый созыв городской думы Екатеринбурга начинает работу с привычного противостояния «городского» и «областного» лагерей. Если две недели назад депутаты единогласно выбрали главой города Александра Высокинского, пришедшего из свердловского правительства, то сегодня от командного духа не осталось и следа. Народные избранники не смогли сформировать постоянные профильные комиссии, поссорившись из-за дележа ключевых постов. Хотя этот вопрос предварительно обсуждался на двух организационных собраниях думы, более того – с приглашением главы города.

Напомним, на втором заседании ЕГД руководитель фракции единороссов Ира Овчинникова при поддержке своих партийцев продавила внесение поправки в регламент, снимающей ограничение состава комиссий до девяти человек. За изменения проголосовали 20 депутатов, против выступили 16, в том числе спикер и депутат «Единой России» Игорь Володин.

После того, как предложение Овчинниковой было одобрено, депутаты на ходу начали менять решения о том, в каких комиссиях они хотят работать. В результате возник резкий дисбаланс: в две самые влиятельные комиссии – по местному самоуправлению и городскому хозяйству – записались 19 и 21 человек соответственно. В трех комиссиях оказалось менее четырех депутатов, что противоречит регламенту думы. Например, в процессе перестановок в комиссии по безопасности остался всего один депутат Владимир Смирнов.

Как выйти из этой ситуации, депутаты так и не решили. Юридический отдел думы тоже оказался в растерянности. Чтобы прекратить споры, спикер Игорь Володин поставил вопрос о составе комиссий на голосование. 15 человек высказались «за», 14 человек – «против», еще семь избранников воздержались. Для принятия решения необходимо большинство, то есть 19 голосов. Поскольку дума не смогла определиться с составом комиссий, вопрос о выборе их председателей был снят и Володин объявил заседание закрытым.

Журналистам спикер заявил, что депутаты будут формировать комиссии «демократичным путем» и проведут дополнительные организационные встречи, без участия СМИ. «Все соберемся и обсудим, кого что не устраивает. Да, это будет долго, но зато правильно. Не исключаю, что регламент думы снова может быть изменен. Но мы должны прийти к единому решению, а сегодня этого на думе не произошло», – сообщил Володин.

Еще один депутат Константин Киселев подчеркнул, что дума допустила многочисленные нарушения: «Изменение регламента как нормативный акт вступает в силу только после его опубликования. Поэтому дума не могла сразу рассматривать вопрос о составе комиссий. Все это было деструктивно».

Добавим, что после окончания заседания депутаты разбрелись по кабинетам. Решение о дате проведения общего собрания избранников должен принять аппарат ЕГД.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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