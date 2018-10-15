«Депутаты переписали заявления»: гордума Екатеринбурга ищет компромисс по составу комиссий

Гордума Екатеринбурга завтра вновь попытается решить вопрос с распределением депутатов по профильным комиссиям и выборами их председателей. По словам наблюдателей, народные избранники несколько дней вели переговоры между собой, поэтому повторения скандала с дележкой мест не ожидается.

Напомним, на прошлом заседании думу раскололо голосование за снятие численного ограничения состава комиссий. Большинство, то есть 20 депутатов, проголосовали за данную поправку в регламент, остальные 16 человек, в том числе спикер Игорь Володин, выступили против. Однако на сегодняшний день протестующих против «безразмерных» комиссий уже не осталось.

Как сообщил «Новому Дню» депутат Константин Киселев, председатель думы подписал решение об изменениях в регламент ЕГД. Нормативный акт был опубликован, а значит, вступил в силу.

«Депутаты написали новые заявления, и сейчас все комиссии заполнены. Самой популярной по-прежнему остается комиссия по местному самоуправлению. Но в других комиссиях больше четырех человек, что позволяет начать работу. Как такого организационного собрания с депутатами не было, переговоры были индивидуальными и где-то коллективными. Совещания продолжаются и сегодня, поэтому не исключаю, что может что-то еще поменяться. Но мне кажется, завтра заседание думы будет спокойным», – рассказал представитель «Яблока».

Киселев отметил, что уже определены кандидатуры на должности руководителей комиссий, но отказался называть фамилии. Также он добавил, что сам не претендует на какие-либо посты в думе.

В мэрии неофициально сообщают, что тревоги за завтрашнее заседание думы нет.

«Вопрос с формированием комиссий важный, потому что скоро стартует бюджетный процесс. Проект финансового документа уже подготовлен рабочей группы администрации города. Рассчитываем, что депутаты без заминок решат вопрос», – сообщил источник агентства.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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