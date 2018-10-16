Бардак в гордуме закончился – комиссии сформированы, председатели избраны. Список

Екатеринбургские депутаты со второй попытки сформировали постоянные комиссии городской думы. Персональные составы были утверждены без обсуждения. Затем прямо в зале заседания думы состоялись выборы руководителей комиссий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в комиссию по бюджету вошли 9 депутатов: Елена Бондаренко, Михаил Вечкензин, Елена Дерягина, Александр Колесников, Владимир Крицкий, Ира Овичинникова, Николай Смирнягин, Роман Ступников, Алексей Холодарев. Председателем избрана представительница «Единой России» Елена Бондаренко.

Комиссию по местному самоуправлению составили 10 народных избранников: Галина Арбузова, Елена Бондаренко, Алексей Вихарев, Константин Киселев, Михаил Матвеев, Анастасия Немец, Ира Овчинникова, Дмитрий Сергин, Виктор Сомиков, Сергей Шадрин. Председателем избран единоросс Алексей Вихарев. Во время голосования была предложена альтернативная кандидатура коммуниста Сергея Шадрина, но он не получил большинства.

В комиссии по городскому хозяйству записались 11 депутатов: Алексей Вихарев, Григорий Вихарев, Александр Караваев, Александр Колесников, Владимир Крицкий, Павел Пустозеров, Дмитрий Сергин, Николай Смирнягин, Виктор Сомиков, Сергей Шадрин, Антон Швалев. Председателем стал единоросс Александр Колесников, который выиграл голосование у кандидатуры Владимира Крицкого. При этом самого Крицкого сегодня на заседании думы не было.

Комиссия по здравоохранению и социальной защите насчитывает 7 человек: Сергей Боярский, Олег Гордеев, Тимофей Жуков, Константин Киселев, Анастасия Немец, Римма Скоморохова, Андрей Пирожков. Председателем стала депутат от КПРФ Римма Скоморохова.

В комиссию по безопасности жизнедеятельности населения вошли 5 депутатов: Антон Гусев, Сергей Воронин, Тимофей Жуков, Дмитрий Николаев, Владимир Смирнов. Председателем избран единоросс Сергей Воронин.

Комиссию по развитию образования составили 10 избранников: Галина Арбузова, Любовь Боркова, Сергей Боярский, Сергей Воронин, Елена Дерягина, Михаил Матвеев, Сергей Мелехин, Алексей Мещеряков, Андрей Пирожков, Римма Скоморохова. Они выбрали председателем депутата от ЕР Галину Арбузову.

В комиссии по муниципальной собственности – 9 депутатов: Михаил Вечкензин, Олег Гордеев, Антон Гусев, Александр Караваев, Сергей Мелехин, Алексей Мещеряков, Дмитрий Николаев, Павел Пустозеров, Роман Ступников. Председателем избран справедливоросс Михаил Вечкензин.

Наконец, комиссия по экономическому развитию и инвестициям насчитывает 6 депутатов: Любовь Боркова, Григорий Вихарев, Олег Кагилев, Владимир Смирнов, Алексей Холодарев, Антон Швалев. Председателем стал представитель ЛДПР Григорий Вихарев. Второй кандидатурой был выдвинут единоросс Владимир Смирнов, но он не набрал необходимого количества голосов.

Работа думских комиссий начинается с сегодняшнего дня. Депутатам также предстоит избрать заместителей председателей. При этом единоросс Дмитрий Сергин отметил, что в этом вопросе партийцы могут не ориентироваться на решение фракции.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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