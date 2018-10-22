В гордуме Екатеринбурга продолжаются выборы главных в комиссиях

Депутаты гордумы Екатеринбурга продолжают делить посты в профильных комиссиях. На этой неделе состоятся выборы заместителей председателей, причем часть кандидатур уже определены.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в комиссии по развитию образования, которую возглавила представительница «Единой России», директор школы № 67 Галина Арбузова, будет сразу три зама. Это депутат от СР Любовь Боркова, единоросс Алексей Мещеряков и коммунист Андрей Пирожков. В комиссии по безопасности населения заместителем председателя Сергея Воронина стал 24-летний вице-президент фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков, избранный от ЕР. На ближайшем заседании будет определен еще один зам Воронина.

Кроме того, вице-председатели появятся еще в пяти комиссиях: по муниципальной собственности, по экономическому развитию и инвестициям, по местному самоуправлению, по социальной защите и здравоохранению, по бюджету – заседания пройдут с 23 по 25 октября. В комиссии по городскому хозяйству, которую возглавляет гендиректор УК «РЭМП Железнодорожного района» Александр Колесников, вопрос о выборах заместителя в повестку не внесен.

Как пояснили «Новому Дню» в аппарате гордумы, в каждой комиссии может быть несколько заместителей председателя, либо ни одного. Решения по количеству замов депутаты принимают самостоятельно.

Новый созыв ЕГД сформировал постоянные комиссии только со второй попытки. По факту, рабочие органы думы носят временный характер. Как анонсировал спикер Игорь Володин, после нового года появятся новые профильные комиссии – с другими названиями и функционалом, подстроенные под восемь разделов стратегического плана «Екатеринбург-2030». Кроме того, работа думских комиссий будет встроена в структуру администрации города: председатели встанут на один уровень с вице-мэрами, а чиновники будут курировать заседания депутатов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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