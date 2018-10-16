Комиссии в гордуме Екатеринбурга проработают 2,5 месяца

Сформированные комиссии в гордуме Екатеринбурга просуществуют в нынешнем виде только до конца года. Затем их функционал, названия и, с большой долей вероятности, составы и руководители снова изменятся. Об этом сообщил сегодня на заседании ЕГД глава города Александр Высокинский.

Идея реформы думы заключается в том, чтобы подстроить комиссии под восемь разделов стратегического плана «Екатеринбург – 2030». При этом председатели комиссий встанут на один уровень с вице-мэрами, но чиновники будут курировать работу депутатов. По планам, структура городской администрации будет синхронизирована с думой к 2019 году. После этого начнутся глобальные перемены в городской жизни. Это внедрение транспортной реформы, пересмотр схем школьного питания, расширение полномочий глав районных администраций, отказ о приватизации МУПов, анонсировал мэр Александр Высокинский. Мэрия также планируется работать в тесной связке с депутатами при принятии бюджета-2019. К примеру, градоначальник пообещал присутствовать на заседаниях всех профильных комиссий думы.

Спикер ЕГД Игорь Володин уточнил, что созданием новых «стратегических» комиссий займется специальная рабочая группа из депутатов. Запись в нее начинается с сегодняшнего дня. Председатель думы также не исключил, что после нового года депутаты могут снова вернуть в регламент численное ограничение составов комиссий. «Это решение будет принимать рабочая группа. Но такой вариант, что снова будет 9 человек, возможен», – сообщил Володин.

Отметим, данная поправка в регламент принималась предыдущим созывом городской думы и вызвала много споров. На первом заседании новый созыв отменил это ограничение, и в результате не смог с первой попытки утвердить составы комиссий.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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