Екатеринбургские депутаты не стали отказываться от оплачиваемых помощников, несмотря на угрозы прокуратуры

Екатеринбургские депутаты сегодня одобрили большой пакет поправок в регламент городской думы, но отказались принимать пункт о работе депутатских помощников на общественных началах. Ранее на этих изменениях настаивала прокуратура города, усмотрев нарушения трудового законодательства и предпосылки к коррупции. Дело в том, что многие избранники нанимали себе в помощники близких родственников, а их труд оплачивали из бюджета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый блок поправок был техническим. В связи с реформой системы власти в Екатеринбурге, в новой редакции регламента разделены должности главы города и председателя думы.

Вторая часть изменений касалась формирования думских комиссий. Теперь в составе одной комиссий могут быть от 4 до 9 депутатов, но не больше. Каждый депутат может входить только в две комиссии. Против ограничений численного состава выступил Анатолий Шарапов. «Зачем мы устанавливаем лимит новой думе, может они по-другому решат? И как будет проходить набор комиссий? Мы же не в Африке, чтобы кто первый на пальму – тому и банан», – возмутился депутат. Но его предложение отменить правку по комиссиям не набрало достаточного количества голосов.

При этом большинство думы отклонило изменение регламента в части оплаты труда помощника. В проекте предлагалось, что каждый депутат может иметь не более пяти помощников на общественных началах. Врио главы города Виктор Тестов отметил, что такая практика введена во многих российских городах. Однако и единороссы, и оппозиционеры ЕГД выступили против отмены трудовых договоров помощников.

Владимир Крицкий заявил, что без оплачиваемых помощников невозможно полноценно работать на территории и вести прием жителей. Сергей Шадрин предложил отложить вопрос, так как считает его непроработанным: «Сейчас убирать оплачиваемых помощников преждевременно, потому что надо просчитать возможности думы для обеспечения их рабочими местами». Дмитрий Головин назвал поправку о труде помощников «крепостным правом».

Добавим, что ранее прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова анонсировала проверки в отношении депутатов, которые наняли себе в помощники близких родственников. Если выяснится, что родственники депутатов в таком статусе не исполняли свои рабочие обязанности, то народным избранникам грозит наказание вплоть до уголовного преследования, подчеркивала представитель надзорного органа.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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