Прокурор Екатеринбурга пригрозила уголовными делами депутатам, берущим жен в помощники

Прокуратура Екатеринбурга проводит проверку в отношении депутатов городской думы, нанявших себе в помощники близких родственников. По словам главы надзорного ведомства Светланы Кузнецовой, это создает предпосылки к нарушению антикоррупционного законодательства, так как помощники получают зарплату из городского бюджета. Если выяснится, что родственники депутатов в таком статусе не исполняли свои рабочие обязанности, то народным избранникам грозит наказание вплоть до уголовного преследования.

Заявление прокурора прозвучало в рамках обсуждения изменений регламента ЕГД – вопрос рассматривался сегодня на заседании комиссии по местному самоуправлению. Врио председателя гордумы Виктор Тестов предложил отменить общественные приемные депутатов, оплачиваемые из бюджета, а также утвердить статус помощников только на общественных началах. Согласно поправкам, у одного депутата может быть до пяти личных помощников, но оплатой их труда он должен заниматься сам. В качестве компромиссного источника финансирования предлагается задействовать фонд расходов на депутатскую деятельность. Как пояснила прокурор Светлана Кузнецова, изменения необходимы для приведения регламента думы в соответствие с трудовым законодательством. Так как сейчас помощники депутатов ЕГД не имеют полноценных рабочих мест, медицинского обслуживания и т.д.

Однако большинство народных избранников восприняли новации в штыки. Александр Караваев сообщил, что его родители работают помощниками в округе, и он никогда этого не скрывал. Его поддержал Олег Хабибуллин, назвавший инициативу коллег «охотой на ведьм». А затем признался, что его жена работает помощником на основе трудового договора.

Резко против выступил и Константин Киселев. По его словам, дума занимается «штопкой дырявого регламента», который нужно менять полностью. «Мы лишаем будущий созыв оплачиваемых приемных и оплачиваемых помощников. Рубим сук не под собой, а под думой. Давайте тогда все полномочия представительного органа отдадим администрации», – возмутился депутат.

Чтобы разрядить обстановку, Светлана Кузнецова отметила, что никого не обвиняла в коррупции заранее. Но подчеркнула, что сведения по нескольким депутатам, которые у нее есть, требуют полноценной проверки.

В итоге профильная комиссия отказалась принимать поправки в регламент думы. Вопрос будет отправлен на доработку.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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