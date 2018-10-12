Екатеринбургские депутаты проведут заседание по комиссиям 16 октября

Третье заседание гордумы Екатеринбурга пройдет на неделю раньше, чем планировалось. Депутаты соберутся 16 октября, чтобы утвердить состав постоянных комиссий. Без этого решения дума не сможет начать полноценную работу.

Напомним, предыдущее заседание гордумы закончилось скандалом – народные избранники поссорились из-за дележа ключевых постов. Сначала большая часть единороссов при поддержке фракции КПРФ продавили поправки в регламенте ЕГД, снимающие ограничение максимального числа депутатов в комиссиях. Затем партийцы начали массово переписывать составы профильных групп, из-за чего возник дисбаланс.

В двух самых популярных комиссиях оказались по 19 и 21 человек, в других – менее трех. В комиссии по безопасности и вовсе остался всего один депутат. Как равномерно распределить места, избранники так и не договорились. Вторая попытка будет предпринята уже во вторник.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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