Гордума Екатеринбурга рассорилась из-за регламента: депутаты час не могут начать работу

Заседание гордумы Екатеринбурга началось со скандала. Депутаты рассорились на этапе утверждения повестки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава фракции «Единой России» Ира Овчинникова при поддержке вице-спикера Виктора Тестова предложила внести первым вопросом изменения в регламент думы, касающиеся численного ограничения состава комиссий – эти поправки были приняты в июне этого года.

Кроме того, часть депутатов предложили сформировать не временные, как оговаривалось раньше, а постоянные думские комиссии.

Резко против инициативы единороссов выступил представитель «Яблока» Константин Киселев, заявив, что дума начинает работу с грубого нарушения. По его словам, регламент нельзя менять без решения комиссии по МСУ и заключения юристов аппарата думы.

Тем менее, во время голосования 19 человек поддержали предложение Овчинниковой. Сейчас продолжаются выступления депутатов, которые спорят о способе формирования комиссий.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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