Избирком Екатеринбурга объявил прием списков наблюдателей на довыборы 22 ноября

Избирательная комиссия Екатеринбурга начала принимать списки наблюдателей, которые будут работать на дополнительных выборах депутатов городской думы. Их могут выдвигать зарегистрированные кандидаты, политические партии, а также общественная палата Свердловской области – по два человека от каждого субъекта.

В пресс-службе избиркома сообщили, что по закону списки должны быть представлены не позднее чем за три дня до голосования. То есть наблюдатели, которые хотят работать на участках во время досрочного голосования (стартует 11 ноября), должны зарегистрироваться не позднее 7 ноября. Наблюдатели на основной день голосования регистрируются до 18 ноября.

Набор волонтеров для работы на довыборах ведет и общественное движение «Голос». Как сообщил координатор свердловского филиала организации Александр Грезев, направления независим наблюдателям дадут кандидаты от «Яблока» Владислав Постников и Дмитрий Трынов.

Дополнительные выборы депутатов ЕГД пройдут 22 ноября по двум избирательным округам: № 3 в Верх-Исетском и Ленинском районе и № 9 в центральной части Ленинского района. На два депутатских мандата претендуют 10 человек.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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