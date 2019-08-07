Православная активистка просит прокуратуру проверить граффити Покраса Лампаса на Уралмаше

Директор музея святости Екатеринбургской Епархии Оксана Иванова написала заявление в прокуратуру Орджоникидзевского района с просьбой проверить работу уличного художника Покраса Лампаса на Уралмаше. Ранее православная активистка и вовсе требовала уничтожить граффити в виде креста.

По мнению Оксаны Ивановой, желание художника восстановить поврежденное коммунальщиками изображение содержит признаки административного правонарушения по ч. 2 ст. 5.26 КоАП РФ – «умышленное публичное осквернение … предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики». Об этом она сообщила на своей странице в Фейсбуке.

«Если изначально, допустим, задумка такая великая была по неведению, то теперь-то он наше мнение про крест точно знает, но все равно настаивает. А это уже содержит признаки административного правонарушения», – написала Иванова.

Напомним, работа Покраса Лампаса «Супрематический крест» появилась на площади Первой Пятилетки в рамках фестиваля «Стенограффия». Место было согласовано с городскими властями. Но в середине июля коммунальные службы испортили граффити, залив гудроном часть изображения. Свои действия работники объяснили тем, что от местных жителей поступало много просьб сделать пешеходный переход через площадь более удобным. После скандала работы по благоустройству были остановлены. Мэр Александр Высокинский дал поручение разобраться в причинах случившегося, а художник Покрас Лампас согласился лично приехать осенью в Екатеринбург, чтобы восстановить работу.

Против этого выступила часть православных во главе с Оксаной Ивановой. Они считают кощунством «попирать ногами крест, хоть и в виде граффити». После этого организатор «Стенограффии» заявил, что будущие работы уличных художников будут согласовываться с епархией.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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