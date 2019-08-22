Протоиерей Чаплин призвал раздуть «святой и праведный конфликт» вокруг екатеринбургской работы Покраса Лампаса

Председатель синодального отдела по взаимодействию РПЦ и общества, протоиерей Всеволод Чаплин высказался на тему восстановления «Супрематического креста» уличного художника Покраса Лампаса.

Священник призвал настроиться воинственно по отношению этой работы стрит-артера. «Покрас Лампас давно неравнодушен ко кресту – оказывается, раньше сочетал его с изображением обнаженной девушки. Некоторые, правда, активно желают с ним задружиться – как же, «мы ведь не портив прогресса». А некоторые продолжают считать его деятельность издевательством над нашей верой и целостным эстетическим чувством народа. И собираются выходить на одиночные пикеты 25, 26 и 27 августа к его «кресту» на дороге, попираемому ногами. Все нам предлагают «избегать конфликта», но здесь как раз нужен конфликт, нужно воинствование, святое и праведное», – написал он на своей странице «ВКонтакте».

Напомним, 26 августа Покрас Лампас начнет восстанавливать свою работу, испорченную коммунальщиками. Об этом «Новому Дню» говорила координатор «Стенограффии» Анна Клец. Перед приездом уличного художника на пешеходном переходе уложат асфальт, и стритартер будет реставрировать граффити уже после всех работ.

Ранее представительница музея святости Екатеринбургской епархии Оксана Иванова написала заявление в прокуратуру Орджоникидзевского района с просьбой проверить работу уличного художника Покраса Лампаса на Уралмаше. До этого православная активистка требовала уничтожить граффити в виде креста.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 22.08.19

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