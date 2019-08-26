Покрас Лампас передумал прилетать в Екатеринбург

Уличный художник Покрас Лампас должен был сегодня прилететь в Екатеринбург, чтобы дать пресс-конференцию и восстановить на Уралмаше свою работу «Супрематический крест». Однако этого не произойдет, в пресс-конференции он будет участвовать онлайн.

В пресс-службе «Стенографии» отказались однозначно ответить на вопросы, будет ли Покрас восстанавливать работу и почему он передумал приезжать в Екатеринбург. «Мы сегодня на протяжении дня будем размышлять, что делать в такой ситуации, чтобы никого не обидеть. Фестиваль «Стенография» создан, чтобы объединять людей, а не разъединять», – рассказала пресс-секретарь стрит-арт-фестиваля Екатерина Кизюн.

Между тем Покраса Лампаса планирует встречать православный активист и режиссер Сергей Алиев, известный как борец с фильмом «Матильда». Он уже заявил о своем отношении к уличному художнику, которое более напоминает предупреждение: «Этому «художнику» не искушать Бога, и оставить эту гнусную затею, ибо вразумление Божие и человеческое может быть очень серьезным». Екатерина Кизюн прокомментировала, что о планах Алиева им было неизвестно, но она передаст информацию коллегам, «чтобы понимали, как действовать».

Напомним, Покрас Лампас должен был сегодня начать восстанавливать уничтоженный коммунальщиками «Супрематический крест». Накануне на Уралмаше православные активисты провели акцию протеста. Один из них, например, заявил, обращаясь к организаторам фестиваля, что они «будоражат умы жителей района». По его словам, тут «все нормально жили, пока не развели черноту». «Заканчивай эту ерунду здесь. Здесь Уралмаш, а не бред этот в твоей голове», – сказал активист. Глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко пригласил недовольных сегодня на прием, чтобы обсудить эту ситуацию.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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