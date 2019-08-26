«Креста не будет!», – Покрас Лампас рассказал о судьбе своего скандального арт-объекта

«Супрематический крест» исчезнет с перекрестка на Уралмаше. Об этом рассказали в пресс-службе фестиваля «Стенограффия» с отсылкой на пожелание уличного художника Покраса Лампаса. Там отметили, что готовы к изменению концепции арт-объекта.

Напомним, автор работы, вызвавшей серьезный резонанс – сначала из-за повреждения созданного объекта дорожниками, а затем из-за возмущения православной общественности – планировал в начале этой недели приехать в Екатеринбург. Предполагалось, что для того, чтобы отреставрировать испорченный «Крест». В воскресенье на Уралмаше прошел пикет граждан, недовольных арт-объектом. Утром стало известно, что план меняется.

Художник сообщил, что передумал лететь в Екатеринбург на пресс-конференцию, он пообщался с журналистами с помощью видеотрансляции. Арсений Пыженков пояснил, что не хотел накалять обстановку своим присутствием после акции противников восстановления арт-объекта на Уралмаше.

«В любом случае мы не можем закрасить работу, потому что в России очень мало проектов такого масштаба. Проект выполнен на качественном уровне с современным контекстом, с обращением к истории нашего искусства. По этим причинам работа получила такую большую поддержку и внимание. Поэтому варианты того, что можно еще сделать на Уралмаше, корректны будут после того, как мы сформируем решение по восстановлению нашей работы, найдем точку согласованности и взаимопонимания со всеми социальными группами», – рассказал уличный художник днем на пресс-конференции.

Организаторы фестиваля «Стенограффия» также подтвердили, что на данный момент собираются искать варианты, которые будут приняты всеми сторонами конфликта. В пресс-конференции появился и активист Сергей Алиев, который высказал свою позицию, который лично обратился к Покрасу Лампасу.

Во второй половине дня в администрации Орджоникидзевского района прошла встреча главы с гражданами, выступающими против арт-объекта (их пришло порядка 2 десятков человек) и с представителями фестиваля. При этом, требования звучали разные: одни заверяли, что им не нравится изображение креста, по которому топчутся люди, других не устраивают цвета (как заявил один из участников встречи – бандеровские). После представители «Стенографии» заверили присутствующих, что будет принято решение, которое не будет оскорблять чьи-либо чувства.

К вечеру стало известно, что креста не будет – такое пожелание озвучил сам художник. «Если кто-то увидел в работе Покраса Лампаса православный крест, мы готовы к диалогу и изменению концепции», – сообщила координатор «Стенограффии» Анна Клец.

Екатеринбург, Владислав Тринько

Екатеринбург. Другие новости 26.08.19

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