Артемий Лебедев посоветовал поставить на учет к психиатру противников «Супрематического креста»

Известный российский дизайнер Артемий Лебедев в YouTube-обзоре новостей на своем канале поделился мнением о происходящем в Екатеринбурге вокруг работы художника Покраса Лампаса «Супрематический крест» на площади Первой Пятилетки на Уралмаше.

«Сюжет развивается самым непредсказуемым образом, потому что был официальный фестиваль, туда позвали разных художников, Покрас нарисовал [удивительный] супрематический крест с цитатами из Малевича размером с пять футбольных стадионов, который очень красиво выглядит с коптера, если так гулять по земле, то так ничего и не поймешь. Очередное произведение прекрасного художника, – сказал Лебедев. – Потом на площадь приходят какие-то [неуравновешенные] православные активисты. Стали бегать по площади, кричать, что «кровью тут все измажем», «в тюрьму сесть нам нестрашно». Каких-то нашли абсолютно [ужасных] титушек отмороженных. Покрас, насколько я его представляю себе, не будет вступать в какие-то открытые политические конфронтации, потому что ему это вообще [совсем] не нужно. Он самый нейтральный, самый нежный, самый дипломатичный из всех художников, которых я встречал. Я думаю, он даже дома не матерится. Поэтому, конечно, ему [совершенно] не [уперлось], когда какие-то [чудаки] выходят и начинают истерично орать на камеру, рассказывая о том, как они щас, защищая православие и культуру, будут бороться с крестом. Скорее всего, закончится тем, что просто куда-то денут этих [чудаков] в психушку на обследование, где они и должны сидеть. А Покрас приедет и, скорее всего, как-нибудь так модифицирует этот крест, чтобы он был больше не крест. Потому что я не думаю, что Покрасу настолько суперважно, чтобы сделать какую-то работу, за которую ему потом ледорубом башку проломят. Это совершенно точно не его приоритет и не его мечта. А этих больных [долбанатов] православных нужно всегда держать под контролем, новопасситиком поить и ставить на учет к психиатру».

Напомним, Покрас Лампас должен был приехать в Екатеринбург в понедельник, 26 августа, чтобы восстановить свою работу, испорченную коммунальщиками. Однако внезапно этому воспротивилась небольшая группа людей, называющая себя православными активистами. Они устроили флешмоб, взявшись за руки и выстроив собой фразу «Крест – символ победы Христа над твоей смертью. Не растопчи любовь». Также они пели псалмы. Кроме того, на площади стояли другие люди с табличками с той же фразой в руках. Однако были на месте и другие люди, которые вели себя агрессивно. Один из мужчин заявил, что на площади нужно закрасить все в один цвет, а потом пообещал «измазать кровищей этих сатанистов» все пространство на Первой Пятилетки.

Также по поводу работы Покраса Лампаса высказался духовник Натальи Поклонской и Павла Дацюка схиигумен Сергий Романов, заявивший, что «Супрематический крест» финансировали «сатанинские силы», а Малевич, цитата которого использована в рисунке, принимал участие в расстрелах интеллигенции и священничества.

Екатеринбург, Елена Сычева

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