Духовник Поклонской и Дацюка заклеймил крест Покраса Лампаса и рассказал о «заговоре жидомасонов» и приходе православного царя

Духовник Натальи Поклонской и Павла Дацюка схиигумен Сергий Романов выступил с проповедью по поводу работы художника Покраса Лампаса «Супрематический крест». Начал он с христианских символов, прошелся по личности Казимира Малевича, а закончил тирадой про искусственный интеллект и «жидомасонов». «Новый День» приводит выдержки из выступления священника.

«В канун великого праздника, успения Богородицы, должно совершиться кощунственное надругательство над орудием нашего спасения – крестом господним. Его нарисовали прямо на асфальте на огромной площади в шесть тысяч квадратных метров – с таким расчетом, чтобы прохожие попирали его ногами. Пешеходная дорожка проходит прямо по горизонтальной перекладине креста, поэтому каждый прохожий будет неизбежно топтать крест. Какие же сатанинские силы финансируют такие богоборческие акции? Это тайные и явные иуды. Это скрытое и умышленное поругание для верующих. Догадаться о том, что идет надругательство над крестом можно только с вертолета или парашюта», – заявил священник, также подчеркнув, что Покрас Лампас нарушил закон, оскорбив чувства верующих.

Автор проповеди удивлялся бездействию жителей города. «Где же православные в Екатеринбурге? Почему молчат? Почему публично священники заявляют, что это искусство и ничего страшного в этом нет. Главная цель этого позорного акта – отнять благодать у города и всей России, потому что тут царская голгофа, которая дала право нашему поколению жить, трудиться, причащаться, ходить в храмы, быть православными. Что надо еще сделать, чтобы взорвать наше равнодушие, наплевательское отношение к своей судьбе, к участи своих детей и родины? Где же наше православное сознание? Мы что, безумны? Почему мы добровольно призываем силы тьмы не только на себя, но и на весь город? Будут аварии, будут жертвы, будут беды», – предсказал схиигумен, напомнив, что по правилу № 73 шестого вселенского собора категорически запрещается изображать крест на земле под угрозой отлучения от церкви.

Отдельно он прошелся по личности Казимира Малевича, чью цитату «богохульник Покрас нанес на кресте». «Малевич – это один из идеологов большевистской борьбы с православием и святой Русью. Он лично принимал участие в расстрелах интеллигенции и священничества. Задолго до цареубийства он написал портрет ритуального убийцы царской семьи Юровского. Он же был автором культа личности Ленина, он принимал участие в проектировании мавзолея, языческого капища на пример шумерского зиккурата. Малевич хотел вытравить христианство из жизни русского народа», – сказал он, уточнив, что патриарх Кирилл ранее «назвал душу Малевича черной».

После он перешел к тому, «какую идеологию готовят нам вместо нашего родного православия адепты сатаны», и цифровизации. «Сейчас в СМИ все чаще стали появляться словосочетания «цифровой социализм». Адепты этой идеологии вроде Грефа или Кириенко убеждают нашего руководителя, что это удобно. Все это ложь! Социализм – это общество социальной справедливости. А цифровики строят цифровой концлагерь для большей части населения, давая себе исключительные права. О каком удобстве и комфорте говорят эти люди, когда цифровизация и искусственный интеллект сделают ненужными сотни профессий, выкинув на улицы десятки миллионов человек. В России уже 21 млн живет за чертой бедности. Какой комфорт, когда есть уже нечего? Другой вопрос – доступ ко всем данным будет не только у наших ФСБ и МВД, но и у банков, спецслужб наших противников и просто жуликов всех мастей», – предупредил Сергий, заявив, что «цифровизация представляет собой бунт против бога и надругательство над его любимым творением – человеком».

Также он поведал своим прихожанам о «заговоре жидомасонов», которые служат сатане. В своей проповеди он крайне резко высказался о синагогах и заявил, что вскоре в России «придет православный царь, который уже среди нас».

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