Депутаты гордумы нашли новую тему для споров – «Супрематический крест»

У депутатов Екатеринбургской городской думы появилась новая и острая тема для обсуждения. Еще не успев выйти с каникул, местные народные избранники обеспокоились ситуацией вокруг работы художника Покраса Лампаса «Супрематический крест», выполненной на площади Первой Пятилетки на фестивале «Стенограффия».

Так, депутат ЕГД Алексей Мещеряков разразился в фейсбуке запоздалым постом, который отчасти повторяет проповедь схиигумена Сергия (Романова). «Крест – главный символ христианства и не нужно изображать его на оживленной площади, чтобы каждый день толпы людей топтались по нему. Меня лично это очень задевает и тревожит, работу однозначно надо переделать или вовсе убрать. Ради красивого рисунка, ради картинки мы готовы пренебречь символом христианской веры и победы над смертью?! Мы ведь не индейцы, которые за бусы продались, мы Русские, с нами Бог! Знаете историю Евгения Родионова – рядового Пограничных войск РФ, который погиб в первую чеченскую кампанию? После 100 дней плена обезглавлен (живьем, ножом) боевиками 23 мая 1996 года (в свой день рождения) за отказ снять нательный крестик и принять ислам… Почитайте, изучите. Все встанет на свои места. Легкомыслие и погоня за популярностью до добра не доведут. Всех касается», – написал он.

Его коллега по партии «Справедливая Россия» Алексей Холодарев в ответ на это написал ироничный комментарий: «Правильно! Крест закрасить зеленым, Малевича лишить гражданства (посмертно). Ишь, чего супрематисты надумали: «Черный и белый, а также красный в «цветной период», «свободны от эстетических функций колорита, формы или фигуры». Этим чистым «энергиям» в «общественной жизни» соответствуют точные значения: черный – знак экономики, красный – знак революции, а белый – чистое действие». Пусть у себя в Помпиду на кресты неправославные смотрят», – написал он.

Напомним, ранее по поводу работы Покраса Лампаса также высказался известный российский дизайнер Артемий Лебедев.

Екатеринбург, Елена Сычева

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