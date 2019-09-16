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Понедельник, 16 сентября 2019, 13:21 мск

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Покрас Лампас показал, как будет выглядеть «Супрематический крест», не оскорбляющий православных

Художник Покрас Лампас презентовал эскиз измененного арт-объекта на площади Первой Пятилетки на Уралмаше. «Арт-объект теперь будет повторять рисунок плитки на площади еще точнее, чем раньше. Фигуры на эскизе представляют собой три оторванных друг от друга прямоугольника, в которые вписана каллиграфия Покраса. Длинная осевая линия отныне не пересекается переходом, они будут жить самостоятельно друг от друга», – сказали в пресс-службе фестиваля «Стенограффия», уточнив, что цитата из манифеста Казимира Малевича будет сохранена.

Там также сообщили, что главные цвета работы и супрематизма – красный, черный и белый – тоже сохранятся. «Супрематизм, конструктивизм, футуризм – те течения, которые очень близки мне и важны для истории нашей страны. Они очень подходят сюда по контексту промышленной истории города», – сказал Покрас Лампас.

Добавим, что даты приезда художника в Екатеринбург для восстановления испорченной работы пока неизвестны.

Напомним, ранее группа православных активистов выступила с резкой критикой арт-объекта. Христиане, в частности, заявляли, что крест нельзя попирать ногами, а наиболее радикальные представители обвинили Малевича в расстрелах интеллигенции и духовенства, а Покраса – в богоборчестве.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 16.09.19

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