Православной активистке Оксане Ивановой грозит штраф за организацию незаконного пикета (ФОТО)

В Орджоникидзевском районном суде сейчас решается вопрос о привлечении православной активистки Оксаны Ивановой к ответственности за организацию незаконного пикета на площади Первой Пятилетки против «Супрематического креста» художника Покраса Лампаса.

Сотрудницу Музея святости и исповедничества задержали сегодня днем на рабочей месте. Как пояснила сама женщина, она не видела материалов административного дела, но, по ее словам, «рада пострадать за веру в Христа».

В суде Оксана Иванова сообщила, что не собиралась устраивать акцию протеста.

«Я приглашала людей помолиться, потусоваться в хеппенинге. Это форма современного искусства, я не предполагала, что это будет расценено как политическая акция, я в курсе, что на митинги нужно согласие министерства общественной безопасности. Я проводила зимой, ходила в МОБ, получала разрешение, но поскольку я не считала, что для культурных акций и высказываний требуется согласие полиции, поэтому не считаю это митингом, это было исключительно художественное действо в формате современного искусства. С Анной (Клец – координатор фестиваля «Стенограффия», – прим. ред.) мы договорились накануне об этом. У нас был конструктивный диалог, диалог художников, но он расценен как несанкционированный митинг. В отделении полиции мне сказали, что мне грозит штраф, общественные работы или арест до 15 суток», – рассказала она.

Активистка также добавила, что не считает себя организатором акции. По ее словам, футболки были распечатаны в типографии и это коллективное творчество. Иванова подчеркнула, что полицейские при задержании были с ней вежливы и корректны.

В суд также пришла координатор «Стенографии» Анна Клец. Она сообщила, что будет выступать в защиту Ивановой: «Мы на этапе выстраивания диалога, мы уже на одной стороне, договорились, что креста не будет, который так задевал этих людей. Даже до того, как они собирались, акция не подразумевалась как митинг. Не хочется все это загонять в вопросы юриспруденции».

Сейчас Оксана Иванова знакомится с материалами административного дела и ждет адвоката.

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