Православную активистку Оксану Иванову вызывают в полицию из-за «Супрематического креста»

Сотрудницу музея святости Оксану Иванову снова вызывают в полицию – из-за акции на площади Первой Пятилетки против «Супрематического креста» художника Покраса Лампаса.

Повестку православная активистка опубликовала в фейсбуке. «Про суд честно сказали, что не знают, сразу же отвезут или повестку вручат, но постараются подвезти до 15 отделения полиции на Машиностроителей, 45а. Хэппенинг продолжается», – написала она. В разговоре с корреспондентом «Нового Дня» Иванова подтвердила, что речь идет об акции против «Супрематического креста» – в Орджоникидзевском районе собралось полтора десятка человек, и это не согласовывали с властями. Позднее активистка, которая звала, по ее словам, людей помолиться вместе и принять участие в «хепенинге», объяснила: она не думала, что об акции надо рассказывать министерству общественной безопасности.

Кто придет ее поддержать завтра, она не знает. «Пока думаю, что делать. В полицию-то все равно, кроме меня никого не пустят. А будет ли сразу суд – непонятно», – прокомментировала Оксана Иванова.

Напомним, женщину задержали на рабочем месте 29 августа и отвезли в суд. Пока судья изучал материалы, в коридорах собралась «команда поддержки». Туда же приехал митрополит Кирилл. В итоге суд так и не состоялся, материалы вернули в полицию для устранения нарушений. Добавим, поддержку Оксане Ивановой в день суда выразили не только ее сторонники и православные общественники. Возмутились даже те оппозиционеры, которые по многим вопросам (и по «Супрематическому кресту», и по строительству храма в сквере) имели противоположные точки зрения. Однако и они признали, что нечестно наказывать за мирно прошедшую акцию. К слову, в ходе хепенинга один из активистов высказывал угрозы уличным художникам: «Я измажу кровищей вот этих вот индейцев-сатанистов». Неизвестно, будут ли его привлекать к какой-то ответственности.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 01.10.19

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