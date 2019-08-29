Суд над Оксаной Ивановой – онлайн «Нового Дня» (ФОТО)

Трансляция обновлена 29.08.2019 15:52 (время московское)

15:52 «Он позвонил и попросил передать слова поддержки Оксане. Он публично выскажется, что она не виновата ни в чем, имела право собрать хеппенинг. Это не было митингом», – сказала Клец.

15:52 «Покрас поддерживает Оксану, – добавила она. – Я с ним только что созванивалась».

15:50 Клец говорит, что очень странная ситуация, что никто не ищет людей, которые устраивали провокации в воскресенье и сыпали угрозами.

15:49 «Откровения по этому поводу у меня не было. Узнали, как и вы», – сообщил митрополит.

15:48 Владыка: «Я узнал, сразу приехал со службы. Сегодня праздник большой, мы приехали. Добрые люди донесли».

15:47 Кирилл также говорит, что большой вопрос в том, что вообще разрешил рисовать крест на земле, а также удивился тому, что площадь первой Пятилетки является памятником, а на ней разрешают рисовать. «Есть список тех, кто согласовывал», – подсказывают ему.

15:46 «Вы издеваетесь? Это не ее дело, а наше общее. Крест не только Оксане Ивановой нужен», – ответил владыка журналистам на вопрос о том, будут ли православные «скидываться» на штраф, если суд вынесет такое решение.

15:45 Обсуждают, что арест Оксане Ивановой не грозит, потому что у нее есть несовершеннолетние дети. Сама она предложила помолиться перед слушанием.

15:39 Владыка, Иванова и ее адвокаты отошли подальше от СМИ, что-то продолжают обсуждать. Информации о том, когда начнется заседание, пока по-прежнему нет.

15:35 Сейчас митрополит Кирилл и Оксана Иванова сидят на скамейке возле зала суда и беседуют. Оксана рассказывает все сегодняшние события, связанные с ее административным делом. Она настроена позитивно, много улыбается, выглядит явно более спокойной, чем поначалу.

15:35 «Давно я не был в судах», – отпустил он ремарку.

15:35 Митрополит Кирилл объяснил, зачем приехал в суд: «У нас есть вопрос – почему тех, кто кричал и угрожал [имеются в виду мужчины, обещавшие залить кровью художников площадь Первой Пятилетки], сегодня нет здесь. Праведный и добрый человек – здесь, поэтому мы с ней и никуда не уходим».

15:34 Как уже сообщал «Новый День», ранее в Орджоникидзевский суд приехал православный активист Максим Румянцев, а также координатор фестиваля «Стенография» Анна Клец. Она сообщила, что будет выступать в защиту Ивановой: «Мы на этапе выстраивания диалога, мы уже на одной стороне, договорились, что креста не будет, который так задевал этих людей».

15:31 В настоящее время в суд приехал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, а также представители СМИ и группа поддержки Оксаны Ивановой. Пока что судья изучает материалы дела, поэтому слушание еще не началось.

Екатеринбург, Август 29 (Новый День, Елена Сычева) – В Орджоникидзевском райсуде сегодня будет вынесено решение по административному делу, возбужденному в отношении сотрудницы музея святости Оксаны Ивановой за организацию несанкционированного массового мероприятия. В прошлое воскресенье несколько православных активистов устроили «хепенинг», выступая против восстановления работы Покраса Лампаса «Супрематический крест» на Уралмаше. Акцию, на которую пришли полтора десятка человек, не согласовывали с властями. Позднее Иванова, которая звала, по ее словам, людей помолиться вместе и принять участие в «хепенинге», объяснила, что не думала, что об акции надо рассказывать министерству общественной безопасности.

Екатеринбург. Другие новости 29.08.19

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