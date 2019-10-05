Покрас Лампас приехал в Екатеринбург перерисовывать Супрематический крест «под православных»

Сегодня в Екатеринбург приехал уличный художник Покрас Лампас. «Начинаем работу на площади Первой Пятилетки! Графики, температура воздуха, договоренности с представителями разных сфер общества: все звёзды сошлись и Покрас Лампас приехал! Спонтанно, но все получилось! Все звонили, интересовались, но мы и сами до самого конца ничего не знали, держали руку на пульсе. Теперь осталось закончить эту длинную и важную историю», – сообщает «Стенограффия» в своём сообществе «ВКонтакте».

Напомним, на площади Первой Пятилетки уличный художник изобразил Супрематический крест с манифестом Малевича. Но некоторая часть православной общественности возмутилась: они посчитали, что нельзя ходить по изображению креста. После этого работу решили изменить. Вместо креста на асфальте Уралмаша в итоге будет три прямоугольника.

Екатеринбург, служба информации

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