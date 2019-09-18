Покрас Лампас предложил изобразить на Уралмаше супрематическую дубинку

Художник Покрас Лампас предложил альтернативный вариант арт-объекта на Уралмаше – вместо «Супрематического» креста изобразить полицейскую дубинку.

«В свете последних событий – очень актуальный символ», – написал художник в твиттере. Он также отметил, что идея принадлежит не ему, ее автор уличный художник Philippenzo Madonnaro. В комментариях подписчики задумку оценили и предложили вписать туда цитаты из Конституции. Однако в реальности такой рисунок вряд ли будет создан – Покрас Лампас предложил временно изобразить «Супрематическую дубинку» на Уралмаше «Яндекс.Картам».

Добавим, 16 сентября было официально представлено изображение, которым заменят «Супрематический крест» после недовольства православных. Это три оторванных друг от друга, не пересекающихся прямоугольника.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 18.09.19

Новый начальник УФСБ по Свердловской области приедет из Тулы. / 18 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события. / В ЕГД опять поспорили из-за скверов: как их называть и как их охранять. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»