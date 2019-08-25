«Это Уралмаш! Все надо закрасить в один цвет», – противники уличного искусства устроили православный «хеппенинг»

Сегодня в Екатеринбурге прошла акция противников восстановления «Супрематического креста», работы уличного художника Арсения Пыженкова, известного под псевдонимом Покрас Лампас. Происходящее сами организаторы акции протеста назвали хеппенингом. Православные активисты во главе с представительницей музея святости Оксаной Ивановой считают, будто крест в граффити, исполненном на асфальте на площади Первой Пятилетки, – это плохо. В итоге на площади сегодня собралось полтора десятка человек. Часть из них были одеты в черные футболки с разными словами. Выстроившись в линию и взявшись за руки, участники акции составили два предложения: «Крест – символ победы Христа над твоей смертью. Не растопчи любовь». Также они пели псалмы. Кроме того, ан площади стояли другие люди с табличками с той же фразой в руках.

Пост Оксаны Ивановой в фейсбуке

Однако акцию нельзя назвать мирной из-за поведения некоторых ее участников. Два мужчины вели себя крайне агрессивно. Один из них, например, заявил, обращаясь к организаторам фестиваля, что они «будоражат умы жителей района». По его словам, тут «все нормально жили, пока не развели черноту». «Заканчивай эту ерунду здесь. Здесь Уралмаш, а не бред этот в твоей голове», – сказал активист.

Еще один противник восстановления «Супрематического креста» и вовсе перешел к угрозам. «Все надо закрасить в один цвет. Я тоже могу тут устроить арт-объект! Измажу кровищей этих сатанистов – прозвенит на всю Россию», – заявил он, утончив, что готов сесть в тюрьму.

Ситуация не стала спокойнее и с появлением главы Орджоникидзевского района Романа Кравченко, который, тем не менее, попытался выступить модератором спора. Он пригласил представителей «Стенограффии» и православных активистов, которым не нравится работа Покраса Лампаса, прийти завтра днем в управу и все обсудить.

Напомним, что завтра сам стритартер должен приехать в Екатеринбург, чтобы восстановить свою работу, поврежденную во время ремонта пешеходного перехода на площади Первой Пятилетки.

Екатеринбург, Елена Сычева

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