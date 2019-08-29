Православную активистку Оксану Иванову задержали «за хеппенинг»

В Екатеринбурге задержана православная активистка Оксана Иванова.

Об этом она сама коротко сообщила на своей странице в фейсбуке. «Повезли в 15 отделение полиции на Машиностроителей. В связи с большим количеством жалоб на хэппенинг», – написала Иванова. Сейчас она недоступна для комментариев.

Напомним, в воскресенье в Екатеринбурге прошла акция противников восстановления «Супрематического креста», работы уличного художника Арсения Пыженкова, известного под псевдонимом Покрас Лампас. Происходящее сами организаторы акции протеста назвали хеппенингом. Идеологом выступила Оксана Иванова. На площади Первой Пятилетки собралось полтора десятка человек. Часть из них были одеты в черные футболки с разными словами. Выстроившись в линию и взявшись за руки, участники акции составили два предложения: «Крест – символ победы Христа над твоей смертью. Не растопчи любовь». Также они пели псалмы. Кроме того, на площади стояли другие люди с табличками с той же фразой в руках.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 29.08.19

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